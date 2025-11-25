FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMILOSRDNA KAZNA /

Suspendirana osvajačica sedam olimpijskih medalja

Suspendirana osvajačica sedam olimpijskih medalja
×
Foto: Frank Gunn/zuma Press/profimedia

Kanađanka je suspendirana nakon što tri puta nije dostavila informacije o boravištu

25.11.2025.
22:07
Hina
Frank Gunn/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kanadska plivačica Penny Oleksiak (25), vlasnica sedam olimpijskih medalja, suspendirana je na dvije godine zbog kršenja antidopinških pravila, objavila je u utorak Međunarodna antidopinška agencija (ITA).

Kanađanka je suspendirana nakon što tri puta nije dostavila informacije o boravištu tijekom 12-mjesečnog razdoblja između listopada 2024. i lipnja 2025., priopćila je ITA.

Sve o olimpijskim igrama čitajte na Net.hr-u

Oleksiak nije osporila kršenje i prihvatila je posljedice, izjavila je organizacija.

Njezina suspenzija završava u srpnju 2027., godinu dana prije Olimpijskih igara u Los Angelesu.

"Iako prihvaćamo Pennyno objašnjenje da su to bili nenamjerni prekršaji i da nije koristila nikakve zabranjene tvari, antidopinška pravila su na snazi ​​kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve sportaše," rekla je Suzanne Paulins, izvršna direktorica Swimming Canada.

Oleksiak je u karijeri osvojia sedam olimpijskih medalja, četiri u Rio de Janeiru 2016. godine  uključujući zlato na 100 m slobodno, dok je u Tokiju osvojila tri medalje. Ukupno je osvojila zlato, dva srebra i četiri bronce.

POGLEDAJTE VIDEO: Jelena ispisala povijest hrvatskog badmintona

AntidopingKanadaOlimpijska MedaljaPlivačica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEMILOSRDNA KAZNA /
Suspendirana osvajačica sedam olimpijskih medalja