Kanadska plivačka zvijezda Summer McIntosh (16) oborila je svjetski rekord na 400 metara mješovito u subotu u Torontu, pet dana nakon što je srušila 400 metara slobodno.

Aktualna dvostruka svjetska prvakinja isplivala je udaljenost za 4:25.87 minuta, tijekom kanadskih selekcija koje se računaju za sljedeće Svjetsko prvenstvo u Fukuoki (14.-30. srpnja).

Za gotovo pola sekunde, točno 49 stotinki, popravila je staro referentno vrijeme Mađarice Katinke Hosszu, postavljeno na Olimpijskim igrama u Riju 2016. (4:26.36).

"Bio je to prvi put da sam stvarno čula publiku tijekom svoje utrke. I nevjerojatno je imati svu svoju obitelj i prijatelje na tribinama koji me bodre. To mi je stvarno pomoglo u zadnjih 100 metara", kazala je Kanađanka.