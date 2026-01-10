FREEMAIL
neočekivano /

Šok u Beogradu: Srbija spašavala bod, VAR zaustavio povijesnu pobjedu Nizozemske

Šok u Beogradu: Srbija spašavala bod, VAR zaustavio povijesnu pobjedu Nizozemske
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

U samoj završnici Kas Te Riele je zatresao mrežu za pobjedu Nizozemske, ali je pogodak nakon VAR provjere poništen

10.1.2026.
22:03
Sportski.net
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
Reprezentacija Srbije očekivala je rutinsku pobjedu, ali dvoboj s Nizozemskom pretvorio se u iznenađujuću dramu. Nakon velike borbe susret je završio 13:13, uz nizozemsku senzaciju na korak do potpunog šoka.

Nizozemska je od početka nametnula ritam, povela 4:2, a sredinom druge četvrtine stigla i do tri gola prednosti (7:4). Srbija se postupno vratila i minutu prije kraja povela 13:12 golom Dušana Mandića, no Benjamin Hessels je izjednačio.

U samoj završnici Kas Te Riele je zatresao mrežu za pobjedu Nizozemske, ali je pogodak nakon VAR provjere poništen.

Srbija, domaćin s visokim ambicijama, u skupini još čeka dvoboje sa Španjolskom i Izraelom, dok je Furija već na otvaranju pregazila Izrael s uvjerljivih 28:3.

SrbijaNizozemskaEuropsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026
Šok u Beogradu: Srbija spašavala bod, VAR zaustavio povijesnu pobjedu Nizozemske