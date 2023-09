Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić je treću godinu zaredom ukupni pobjednik Svjetskog Challenge kupa na preči, dok je Tijana Korent druga na preskoku u 2023. godini.

U spektakularnom finalu prepune Accor Arene u Parizu aktualno olimpijsko srebro i prvak Europe na preči je zauzeo 5. mjesto, dok je Tijana Korent bila šesta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tin je u 31. finalu Svjetskog kupa izveo svoju najjaču vježbu sa startom 6.3, no dogodila mu se pogreška pred kraj vježbe, a onda i pad na saskoku zbog čega je završio kao peti sa 13.100 bodova. Slavio je Tajvanac Chia-Hung Tang sa 14.950 (start 6.3).

"Jako dobro sam krenuo u vježbu, do sada najbolje u ovoj sezoni povezao kombinacije Tkačeva i Adlera s pola okreta u pruženi Piatti. Stvarno je bilo jako dobro. Nakon toga je išao Kolman. Imao sam snage, ali jednostavno, krivo sam procijenio, približio ga i to mi je uzelo svu snagu, skinulo barem 8 desetinki. Onda sam na kraju vježbe od umora krivo procijenio saskok, pa je bio pad i na saskoku. Ali, prvi put sam išao tu novu, jaču vježbu, sa startom 6.3 i s time sam zadovoljan. Stvarno sam u boljoj formi nego što je danas bilo u finalu, ali dogodi se to svima. Nadam se da će na Svjetskom prvenstvu u Antwerpenu za dva tjedna biti ista ova vježba samo puno bolja," komentirao je nakon finala Srbić.

'Nadam se da ću ovu vježbu u Belgiji izvesti kak' spada i boriti se za finale'

Prvi put mu se na nekom natjecanju dogodio pad na saskoku, no na kraju nije smetalo za osvajanje trofeja ukupnog pobjednika u Svjetskom Challenge kupu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno, nisam prije dolaska u Pariz niti provjeravao što mi treba da bih pobijedio. Lijepo iznenađenje na kraju bez obzira na malo lošije finale nego inače. Lijepa nagrada za nastaviti sada još tjedan dana sa završnim pripremama za Svjetsko prvenstvo. Stvarno se nadam da ću ovu vježbu u Belgiji izvesti kak' spada i boriti se za finale," dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvrnuo se Tin i na nevjerojatnu atmosferu posljednja tri dana u Accor Areni koja će za nešto manje od godinu dana ugostiti i gimnastički turnir na Olimpijskim igrama.

"Uvijek je na ovom natjecanju u Parizu posebno. Najbolje od svih natjecanja, a tu brojim i svjetska i europska prvenstva, jer jednostavno, atmosfera je najbolja. Bude 10.000 do 12.000 ljudi, navijaju za svakoga, osjećaš se malo privilegiranije nego inače. Nisam ovaj put imao nikakvu tremu, ali nekada tako bude. Super se osjećaš, a ispadne malo lošije. Nema veze. Idem dalje i nadam se nastupu u ovoj istoj Areni iduće godine," poželio je naš srebrni olimpijac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijana Korent je do šestog mjesta u svom 45. finalu Svjetskog kupa u karijeri i drugog mjesta u ukupnom poretku preskokašica ove sezone u Challenge kupu došla zahvaljujući dva vrlo dobro odrađena skoka (12.800 i 13.100) i ukupno 12.950 bodova.

Slavila je Meksikanka Alexa Moreno (14.075), a trofej za ukupnu pobjedu Tijani je uzela danas srebrna Australka Georgia Godwin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Peto u nizu finale ove sezone za mene na SK-u. Zadovoljna sam s odrađenim finalom. Bilo je bolje nego u kvalifikacijama. Ponosna sam i sretna što sam na ovako velikom natjecanju i na ovako velikoj pozornici odradila svoje skokove i ostala mirna. Danas je bilo i proglašenje najboljih na svjetskoj rang listi. S malom žalošću mogu reći da me Australka pobijedila, ali biti iza takve cure na rang listi i biti uopće drugi, puno mi znači. Ne volim isticati svoje godine, ali moram reći da sa 34 godine i dalje mogu biti tu negdje pri vrhu, mogu skupiti dovoljno bodova da budem druga na rang listi. Ponekad možda to i ja osobno premalo cijenim, ali sretna sam što sam ove godine uspjela postići taj rezultat. Nakon ovoga slijedi mala pauza i onda se ponovno vraćam u dvoranu jer slijede pripreme za novu sezonu," rekla je Tijana Korent nakon finala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tin Srbić, Filip Ude i Tina Zelčić neće imati pauzu sljedećih tjedana, jer oni su hrvatski predstavnici na SP-u u Antwerpenu put kojeg kreću 25. rujna. No, gimnastičari još trebaju odraditi i finale CRO-GYM lige koje ih čeka u subotu, 23. rujna u SC Lučko.

BKFC 50 iz Denvera ekskluzivno gledajte 23. rujna na streaming platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa