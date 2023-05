Ferrari se navodno sprema ponuditi sedmerostrukom svjetskom prvaku Lewisu Hamiltonu 50 milijuna dolara da na kraju sezone ode iz Mercedesa u Scuderiju, pišu u ponedjeljak mediji.

Hamilton (38) je više puta rekao da planira ponovno potpisati s Mercedesom nakon što mu ugovor istekne krajem godine. Međutim, "Daily Mail" je u ponedjeljak izvijestio da je predsjednik Ferrarija John Elkann bio "u bliskom kontaktu s Hamiltonom".

Hamilton trenutno dijeli rekord svih vremena od sedam naslova svjetskog prvaka s legendarnim vozačem Ferrarija Michaelom Schumacherom.

U međuvremenu, Mercedes se bori u prvenstvu da održi korak s vodećim red Bullom i Ferrarijem. To je dovelo do špekulacija da bi Britanac mogao biti otvoreniji za prelazak u Ferrari, gdje trenutni vozači Charles Leclerc i Carlos Sainz imaju ugovor do 2024. godine.

Momčad je navodno započela pregovore o ugovoru s Leclercom, no u krugovima se pojavila mogućnost zamjene s Leclercom u Mercedes, a Hamilton u tim sa Sainzom u Ferrariju.

