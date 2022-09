Srpski natjecatelj u streljaštvu Damir Mikec osvojio je broncu na EP-u malokalibarskim pištoljem u poljskom Wrocławu. Srpski tabloidi hvale se čovjekom koji već godinama predstavlja Srbiju na velikim natjecanjima, a Kurir donosi priču o njegovom podrijetlu, odnosno životnoj priči koja počinje u Splitu. Naime, Damir Mikec je rođen u Gradu pod Marjanom, a tijekom rata 90-ih godina napustio je Hrvatsku i s obitelji otišao u Herceg Novi, a onda je završio u Beogradu.

'Rođen sam u Splitu, ali to je tada bila Jugoslavija'

"Naravno, kako to obično biva, kada je počeo nizati uspjehe počeli su da ga svojatati Hrvati, Slovenci, Crnogorci - a on je uvijek s ponosom na grudima nosio grb Srbije", piše Kurir.

U svojoj velikoj životnoj ispovijesti, koju je nakon Olimpijskih igara u Tokiju dao upravo za spomenuti srpski tabloid, Mikec je govorio i o svom podrijeklu.

"Rođen sam u Splitu, ali to je tada bila Jugoslavija. Pa i Tesla je rođen na tom području, ali u tadašnjoj Austrougarskoj. Što, recimo, da nas za sto godina osvoje Kinezi, i ja se, recimo, tad rodim? Ispalo bi da sam rođen u Kini", kazao je Damir Mikec i nastavio:

"To je bila jedna država, tako je bilo, to se ne može promijeniti. Prvo su htjeli prisvojiti me Hrvati jer sam rođen u Splitu, a evo sada hoće i Slovenci", rekao je Mikec.

Proslavljeni sportaš objasnio je dolazi iz miješanog braka...

"Ja sam baš miks, rodio sam se u Splitu, baka i dida sa tatine strane su bili iz Novog Mesta. Tata je rođen u Bitolju, jer je njegov otac imao 17 prekomandi. On je otišao u Sentu, upoznao moju mamu. Imam dva starija brata, jedan je u Kanadi, ovom prilikom ga pozdravljam. Moja braća su imala problema s astmom, doktor im je rekao da se presele negdje na more, a baka i dida su već živjeli u Splitu. Obitelj se zato preselila tamo, i tamo sam i rođen", rekao je srpski sportaš.

Kada je počeo rat na prostorima bivše Jugoslavije morao je napustiti Split.

Jezive scene

"Devedesetih je počeo rat i mi smo, naravno, morali otići. I to smo posljednjim grčkim brodom otišli iz Splita i utočište našli u Herceg Novom", otkrio je Mikec.

Jezive scene iz Splita urezane su u njegovom sjećanju. No, Damir Mikec nije decidirano naglasio tko je to na njih u Splitu pucao, ali jasno je kako se radi o zločinačkoj JNA.

"Sjećam se ja u Splitu i rata, aviona koji nadlijeću glavu i brodova koji su pucali sa mora na grad, kad se čulo ono bum-bum-bum. Čim se čuju sirene, gasilo se svijetlo i išlo pod stol. To mi je onako bilo najružnije iz mog odrastanja".

Kada je 2003. godine prvi put posjetio Split emocije su ga potpuno savladale.

"Prvi put sam se u Split vratio 2003. godine, poslije skoro 20 godina. I svega sam se sjećao iako sam otišao kad sam završio prvi razred i krenuo u drugi. Bio sam kod jednog prijatelja i iz centra grada sam došao do tog mog kvarta Mertojaka, sjetio sam se i školskih dana, pa čak i nekih scena iz vrtića, recimo slikanje s Deda Mrazom... Imao sam uvijek veliku želju da se vratim, jake su bile uspomene i emocije. Otišao sam do osnovne škole, bilo je ljeto, raspust, a na ulaznim vratima popis prvačića i sjetim se svojih prvih koraka, kako nas raspoređuju u vrstu kad smo ulazili u školu razred po razred i pogledam nazad u moju zgradu i tada kreću suze... Sjeo sam na klupu i plakao k'o kiša. Tu sam se ispraznio i to je bilo baš ono jako emotivno, pogotovo što je tada i moja majka preminula. Sve se bilo skupilo. Ipak je to bio dio našeg života i tamo više nemamo nikoga", otkrio je Mikec.