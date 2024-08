Dvije boksačice koje su u središtu rodnog spora na Olimpijskim igrama u Parizu, Tajvanka Lin Yu-ting i Alžirka Imane Khelif, ostat će u natjecanju sve dok budu pobjeđivale jer ispunjavaju sve kriterije prihvatljivosti, priopćio je u ponedjeljak Međunarodni olimpijski odbor, a nakon toga je o njihovoj situaciji za Reuters progovorio dr. Shane Heffernan.

One su boksačice kojima je zabranjen nastup na prošlogodišnjem svjetskom prvenstvu nakon što su DNK testovi pokazali prisustvo muškog XY kromosoma. Međunarodna boksačka federacija (IBA) ih je suspendirala, međutim u Parizu su dobile dozvolu za natjecanje jer boksački program vodi Međunarodni olimpijski odbor nakon što je 2023. suspendirao IBA zbog pitanja upravljanja i financija. MOO je osporio metode koje koristi IBA potvrdivši ispravnost svojih propisa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Shvatite da je razlika između priče o transrodnim sportašima, koja traje posljednjih nekoliko godina, i priče o DSD (poremećaj u spolnom razvoju) sportašima, prilično značajna. Postoje različite priče. Možete imati mišljenje o tome treba li svaka skupina sportaša biti uključena ili ne. Ali činjenice o tome kako je to uopće rasprava uvelike su različite i važno ih je razmotriti. Mislim da je to važno da ljudi to priznaju", rekao je Hfferan na početku pa objasnio:

"DSD… u osnovi postoje dva binarna spola za veliku većinu ljudi. Biološki spol je spol, muški spol je ženski. Njih karakterizira učinkovita prisutnost Y kromosoma. A kod pojedinaca koji imaju DSD, Y kromosom je ili implantiran na krivo mjesto ili su njegovi dijelovi nekako pobrkani i tada dobijete neke slične jedinke koje imaju, na primjer, 46XY ženu ili 46XX muško, što je rjeđe u vrsti atletskog prostora. A to u osnovi znači da dok se fetus razvija, kada X kromosom na neki način bira da se oslobađa biološki i formira vrstu vrste spolnih organa ili spolinih katakteristika. Signal za uklanjanje muških spolnih žlijezda ili onoga što je prethodnik muških spolnih žlijezda ne postoji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ali postoji signal za zadržavanje ženskih spolnih žlijezda. I onda ono što ponekad imate su oba seta bioloških organa povezanih sa spolom koja se razvijaju u isto vrijeme. I onda se rezultat vidi u pojedincima. U nekim slučajevima, postoji mnogo DSD-a, puno je seksualnih poremećaja, a ovo je ono o čemu se najviše govori", rekao je.

'To jednostavno ne znate'

"To mijenja način na koji njihovo tijelo razvija sekundarne karakteristike. Dakle, taj X kromosom je stvar koja određuje stvari poput razine testosterona ili vrstu manifestacije vanjskih genitalija . Ono što to može značiti je da tada imate XY žene koja imaju višu razinu testosterona u krvi, a vidjeli smo da mnogi od tih ljudi nemaju osjetljivost na androgene, što je za nas važna karakteristika. Dakle, prisutnost testosterona,, ali nemaju sposobnost da ga unesu u stanice i slično... Ako imate DSD i to će vam biti atletska prednost, trebali biste imati i tu osjetljivost na androgene. Morali biste imati niz drugih genetskih karakteristika koje bi vam bile od koristi za natjecanje. Na primjer, postoje sportaši koji su jako snažni, u njih nema sumnje i teško je medicinsku dokumentaciju te osobe dovoditi u pitanje, čak toliko teško da je njihov otac izašao i pokazao rodni list, što nam ne govori nužno puno", istaknuo je pa na kraju poručio:

"Traženje Y-kromosoma prilično je jednostavno, traženje učinkovitog dijela Y kromosoma SOY gena je lako iako skupo. Morate uzeti krv,napraviti genetsko testiranje.... Ali stvarno razumjeti niz genetskih mutacija koje trenutno postoje, prilično je teško, ali u tijeku jer ljudi upravo sada traže te dijagnostičke kriterije. Ljudi ne znaju imate li DSD ako stojite u liniji pored osam ljudi. Tko zna? Oni znaju svoju medicinsku dokumentaciju i nitko više tome nema pristup. Ovo je pogađanje jer imaju više muških karakteristika. Mislim da smo svi vidjeli žene koje su veće, jače od mnogih muškaraca... Dakle, ne možete reći ništa gledajući ljude, jednostavno ne znate."

Obje boksačice su osigurale najmanje brončane medalje, Lin Yu-Ting u kategorije do 57 kg, a Khelif u kategoriji do 66kg.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ovim Igrama MOO koristi pravila za boks koja su bila primijenjena na Olimpijskim igrama 2016. i 2020. i ona ne uključuju testiranje spola.