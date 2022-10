Predsjednik republike Hrvatske, Zoran Milanović, pojavljuje se svakodnevno pred očima svojih državljana, ali, pomalo neobično, o njegovu privatnu životu i njegovoj obitelji vrlo se malo zna. Predsjednik je sveprisutan, na radiju, televiziji, portalima, društvenim mrežama, ali ne i njegova obitelj. Odnosno, možda ne još zadugo.

Naime, jeste li znali da predsjednikov sin Marko Milanović slovi za jednog od najtalentiranijih hrvača u svojoj generaciji. Marku je tek 18 godina, a već sada ima 104 kile i prešao je u najtežu kategoriju. Milanović trenira u kultnom zagrebačkom hrvačkom klubu Metalcu, a trener mu je naš legendarni hrvač Božo Starčević.

Vrhunski hrvač

Starčević je za Večernji list opisao kratko kakav je Milanovićev sin.

"U vezi s njegovom karijerom donijeli smo novu odluku. Naime, s obzirom na to da on s 18 godina ima 104 kilograma, odlučili smo da ih više neće skidati na 97 kilograma i da će nastupati u kategoriji do 130 kg. Jer, ako s 18 već sada ima tu tjelesnu težinu, bilo bi besmisleno da skida kilograme. Štoviše, ja bih rekao da on ima prostora da dobije oko 15 kilograma i to je dobro jer za odličja u toj kategoriji trebate barem 120 kilograma... U kategoriji do 55 kilograma vi možete biti medaljaš već s 20 godina, ali u kategoriji do 130 kg s 20 godina ste još beba. Ja sam Marku klupski trener, a u ovoj fazi razvoja hrvača klupski treninzi su najvažniji. Posebice ako imate dobrog sparing-partnera, a Marko to u našem teškašu Koščeviću doista ima. Ako ste dobri, kasnije ste vrlo često u reprezentaciji, a njegovi reprezentativni treneri su braća Žugaj, Neven i Nenad", rekao je Starčević za VL.