Obitelj Michaela Schumachera planira pokrenuti tužbu protiv njemačkog časopisa koji je objavio šokantan intervju generiran umjetnom inteligencijom s legendom Formule 1. Njemački list Die Aktuelle objavio je naslovnicu sa ekskluzivnim intervjuom sa Schumacherom, koji nije viđen u javnosti otkako je pretrpio ozbiljnu ozljedu mozga u nesreći na skijanju u prosincu 2013. godine.

Svjetska ekskluziva koja to nije

Magazin je tvrdio da ima prvi intervju ikad sa sedmerostrukim prvakom F1 nakon nesreće koja mu je promijenila život i gurnula ga u krevet, obećavajući, "bez škrtih, nebuloznih polurečenica od prijatelja i svjedočanstava drugih, a ne njegovih, kako to opisuje ESPN. Die Aktuelle je na svojoj naslovnici donio svjetsku ekskluzivu koja to nije bila jer je intervju bio lažan, a to je ovaj sramotni njemački tabloid napravio da poveća tiražu.

Tek nakon 'intervjua' sa Schumacherom u njegovom časopisu otkriveno je da je članak generirao AI chatbot, odnosno da je na pitanja odgovarala umjetna inteligencija. Znači, da je intervju bio lažan... Glasnogovornik obitelji Schumacher potvrdio je za američki ESPN da će biti pokrenut pravni postupak protiv tabloida.

Nakon nesreće na skijanju obitelj se jako potrudila zaštititi Michaelovu privatnost, a njegovo zdravstveno stanje nije poznato. Vjeruje se da se nalazi u obiteljskoj kući u Švicarskoj i da vegetira.

Već bili u tužbi sa Schumacherovim

Die Aktuelle ima povijest sa Schumacherovima. Godine 2014. časopis je objavio sliku Michaela i supruge Corinne na naslovnici, s naslovom "Probuđeni", samo zato što je dotični članak bio o ljudima koji su se u prošlosti probudili iz kome.

Magazin je također dobio pravni spor protiv Schumacherovih sljedeće godine nakon što je naslovnica rekla da je "nova ljubav" ušla u Corinnin život, a članak je bio o kćeri Gini. Corinna Schumacher progovorila je o stanju svog supruga tek na kraju Netflixovog dokumentarca o njegovoj F1 karijeri pod nazivom "Schumacher".

"Michael je ovdje. Drugačiji, ali on je ovdje, i to nam daje snagu, smatram da nam daje", kazala je i dodala:

'Borimo se'

"Zajedno smo. Živimo zajedno kod kuće. Radimo terapiju, pomažemo mu svi skupa, borimo se. Činimo sve što možemo da Michaelu bude bolje i da mu bude ugodno, da jednostavno osjeti našu obitelj, našu vezu. I bez obzira na sve, učinit ću sve što mogu. Svi ćemo. Pokušavamo nastaviti kao obitelj, onako kako se Michaelu sviđalo i još uvijek čini. I nastavljamo sa svojim životima. 'Privatno je privatno', kao što je uvijek govorio. "Vrlo mi je važno da može nastaviti uživati ​​u svom privatnom životu što je više moguće. Michael nas je uvijek štitio, a sada mi štitimo Michaela."

Schumacherov sin, Mick, vozi F1 za momčad Haas 2021. i 2022., ali je bez utrke u utrci ove godine 2023. Mick Schumacher rezervni je vozač Mercedesa i Lewisa Hamiltona, koji s Mickovim ocem dijeli rekord u obliku sedam svjetskih naslova.