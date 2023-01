U ovogodišnjoj anketi, 71. po redu, sudjelovala su 264 novinara iz 55 redakcija, a svečanost dodjele nagrada održana je u nedjelju u studiju HRT-a Anton Marti u Zagrebu, u nazočnosti brojnih sportskih djelatnika i uzvanika.

Hrvatska rekorderka u bacanju diska Sandra Perković je rekordni deveti put u karijeri proglašena najboljom hrvatskom sportašicom. Perković, koja je prošle godine osvojila europsko zlato i svjetsko srebro, pobijedila je sa 87 bodova. Druga je bila tekvondašica Lena Stojković, zlata na SP-a u Guadalajari, sa 73 boda, dok je treće mjesto sa 53 boda osvojila svjetska džudo prvakinja u kategoriji do 70 kg Barbara Matić.

"Za mene ova nagrada ima izuzetnu vrijednost iako ih ima mnogo u svojoj vitrini. Za mene je 2022.bila posebna, naročito nakon Olimpijskih igara u Tokiju gdje sam bila četvrta. Bilo se teško vratiti, ponekad je teže pasti pa se vratiti je puno teže nego nastaviti pobjeđivati. Uspjeli smo, sabrali smo se i izliječili," kazala je Perković koju ove godine očekuje SP u kolovozu u Budimpešti.

U muškoj konkurenciji uvjerljivo je slavio kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić sa 208 glasova. Veznjaku Real Madrida to je druga nagrada SN-a. Drugi je bio osvajač europskog zlata u bacanju kugle Filip Mihaljević sa 37 glasova, dok je europski prvak u kategoriji +84 u karateu, te zlatni s Mediteranskih igara Anđelo Kvesić treći sa 12 glasova.

"Puno mi znači ova nagrada, velika je čast i zadovoljstvo primiti je. Jedini sam nogometaš koji je prima drugi put, što je velika stvar za mene, a i pokazatelj je da je hrvatska nogometna reprezentacija napravila veliki podvig prošle godine. Htio bih zahvaliti svim novinarima koji su glasali za mene, a želim zahvaliti i svim svojim suigračima bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Zaista su nevjerojatni uspjesi koje ova reprezentacije postiže i vjerujem da ćemo biti uspješni i ubuduće," poručio je Modrić video vezom iz Rijada gdje ga večeras čeka ogled španjolskog Superkupa protiv Barcelone.

Jednako uvjerljivo u momčadskoj konkurenciji slavila je hrvatska nogometna reprezentacija koja je na SP-u u Katru osvojila broncu, a tijekom 2022. je izborila i Final Four Lige nacija. "Vatreni" su slavili sa 235 bodova ispred europskih prvaka hrvatske vaterpolske reprezentacije sa 19 bodova. Treće mjesto s devet glasova osvojili su veslači Martin i Valent Sinković.

Nagradu za najbolju ekipu dobile su kuglačice Kuglačkoga kluba Mlaka. Riječanke su osvojile Ligu prvaka te su hrvatske prvakinje i pobjednice Svjetskog kupa, a slavile su sa 106 glasova ispred karate (75) i odbojkaške reprezentacije (70).

Posebno priznanje dobili su izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i izbornik vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.

"Posebno mi je drago što ovo priznanje dijelim sa svojim kolegom i velikim prijateljem Zlatkom Dalićem, prošli smo zajedno nešto što je iznimno zahtjevno, ostali smo na vrhu. Uspjeli smo ostvariti ono najteže, a to je osvajati medalju do medalje. I Zlatko i ja smo se složili da se ponekad pitaš možeš li to uopće, ali to te tjera da budeš još bolji. Imamo zalog za budućnost, vjerujem da su pred hrvatskim vaterpolom lijepi dani, mnogo je toga ispred nas, recimo Olimpijske igre, a mi ćemo učiniti sve da dođemo do nove medalje. Dečki su u Kataru uzeli broncu, i ja sam već rekao - osvojiti medalju na tako velikom natjecanju je iznimna, veličanstvena stvar," poručio je Tucak, dok Dalić zbog drugih obaveza nije prisustvovao svečanosti.

REZULTATI:

Sportašica

Sandra Perković (atletika) - 87 Lena Stojković (tekvando) - 73 Barbara Matić (džudo) - 53 Mirela Kardašević (ronjenje na dah) - 37…

Sportaš:

Luka Modrić (nogomet) - 208 Filip Mihaljević (atletika) - 37 Anđelo Kvesić (karate) - 12 Filip Jurišić (jedrenje) - 3…

Momčad godine:

Nogometna reprezentcija - 235 Vaterpolska reprezentacija - 19 Martin i Valent Sinković (veslenje) - 9 Tonči Stipanović i Tudor Bilić (jedrenje) - 1

Ekipa godina: