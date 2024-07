Zeng Zhiying je 58-godišnjakinja stolnotenisačica koja je debi na Olimpijskim igrama upisala upravo u Parizu.

Iako je prije 40 godina bila dio kineske reprezentacije, u Parizu je nastupila pod zastavom Čilea. No, zaustavljena je već u prvom kolu.

Bolja od nje bila je Libanonka Marinaa Sahakian.

Priznaje je da su su ovo vjerojatno jedine olimpijske igre, no nakon Pariza planira ostati aktivna.

"Teško da ću nastupiti na Olimpijskim igrama za još četiri godine. Sve dok mi tijelo napušta i dalje ću igrati. Čak i ako ne mogu igrati na ovoj razini, mogu igrati na visokoj razini", ističe Zhiying.

U Parizu su ju bodrili suprug i dva sina koji su doputovali iz Čilea.

"Nisam tužna, to je sport, suprug, sinovi, svi koje volim i do kojih mi je stalo su me bodrili u Parizu, zadovoljna sam", istaknula je.