Gotovo osam godina nakon nesreće u Francuskoj Corinna Schumacher po prvi je put javno progovorila o zdravstvenom stanju legendarnog pilota Formule 1, Michaela Schumachera. Za potrebe dokumentarca o velikom Nijemcu izjavio kao nikada nije krivila Boga za to što se dogodilo.

"To je stvarno bila zla sreća. Nije mogla biti gora. Živimo zajedno u našem domu, provodimo terapije, činimo sve da Michael bude bolje i da osjeti solidarnost naše obitelji. Nedostaje mi onaj Michael svaki dan, i ne samo meni, nedostaje djeci, obitelji, svome ocu, svima koji ga okružuju. Ali Michael je tu, drugačiji, ali je tu i to nam svima daje snage. Moramo nastaviti sa svojim životima. Važno je da Michael može nastaviti sa svojim privatnim životom koliko to može biti. On je uvijek štitio nas, sad mi štitimo njega", rekla je gospođa Schumacher.

Ne može komunicirati

Sada je o pak njegovom zdravstvenom stanju progovorio Piero Ferrari, sin čuvenog Enza Ferrarija.

"Imao sam čast ugostiti ga u svojoj kući i popiti bocu crvenog vina s njim. Uživao je u tim trenucima intimnosti i spokoja. Bio je jednostavan, jasan, iskren i pošten čovjek. Žao mi je što danas pričamo o njemu kao da je mrtav. Michael nije mrtav, tu je i dalje s nama, ali ne može komunicirati", kazao je Ferrari.

A u gore spomenutim dokumentarcu Schumacherova djeca, kći Gina-Maria (24) i sin Mick (22), opisali su oca kao zabavnog obiteljskog čovjeka.

"Nije pošteno što to više nije moguće", kaže Mick koji je krenuo očevim stopama i ove sezone prvi put vozi Formulu 1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Imao bi o mnogo čemu pričati s ocem. Svega bi se odrekao samo za to", kazao je Mick. .