Sumnjam da mogu veslati brže od onog danas, kazao je nakon što nije ušao u olimpijsko finale samca veslač Damir Martin.

Hrvatski veslač Damir Martin nije se u četvrtak uspio plasirati u finale samca na Olimpijskim igrama u Parizu. Martin, kojem su ovo četvrte Olimpijske igre, u svojoj polufinalnoj skupini bio šesti s vremenom 6:58.23 minuta, dok je najbrži bio Njemac Oliver Zeidler (6.35.77), drugi je bio nezavisni sportaš iz Bjelorusije Youheny Zalaty a treći Grk Stefanos Ntouskos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Martin će tako nastupiti u finalu B koje je na rasporedu 3. kolovoza.

"Sa osvojenom pozicijom nisam zadovoljan, sa veslanjem prvih jedno 700 metara sam jako zadovoljan, sa zagrijavanjem, ulaskom u utrku, sve što je bilo u mojoj moći, to je bilo idealno napravljeno. A sad, utjecat na druge ne mogu, ovdje ima prejakih veslača od odnosu na ono što ja mogu ponuditi. I moram priznati, da mi je to, onako, malo teško za prožvakati. Već nakon kilometra sam bio svjestan toga, da neće biti ništa od finala, ali isto tako, nemam što sebi predbaciti,jer sam dao baš sve od sebe. Ali to u Parizu nije bilo dovoljno za finale", kazao je 36-godišnji Damir kojemu su ovo vjerojatno zadnje Olimpijske igre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Idem odveslati još ovo B finale i nakon toga, kad dođemo u Hrvatsku, vidjeti ću što dalje. Iduće Olimpijska igre su za četiri godine i predugo je to razdoblje. Mislim da sam ovdje osvojio medalju, to bi me motivacijski vodilo do Los Angelesa. Sve od četvrtog mjesta nadolje vodi u penziju. Ne znam, vidjet ću stvarno. Sumnjam da mogu odveslati brže od onog danas".

Martin ima tri oimpijske medalje, srebro iz četverca 2012. i u samcu u Riju 2016., te bronca iz Tokija.

"Ajmo biti realni. Prvi najstariji je šest godina mlađi od mene, dolaze mlađi i snažniji, i što je jako važno, brže se oporavljaju nakon utrke. Ja sam počeo veslati 2004. godine. Kažu da nakon pet-šest godina moraš promijeniti posao da ostaneš motiviran. Obitelj mi je jako važna, veselio bih me neki posao da u petak popodne izađem gdje god, ostavim službeni telefon i odem za vikend negdje s obitelji. A volio bih sigurno raditi u sportu, pomagati jer sam prošao sustav od kadeta, juniora, mlađih juniora, mlađih seniora, seniora, svjetskih prvenstava, europskih prvenstava, olimpijskih igara. Sigurno sustavu mogu pomoći sa svojim iskustvom", kazao je Martin.

U petak braća Sinković veslaju u finalu dvojca bez.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Očekujem od njih medalju sigurno, a kako ih znam, oni će ići na zlato. Stvarno su me iznenadili na početku sezone da ste mi rekli da će ovo tu odraditi. Mislim da će sutra biti dobra utrka za gledati i mislim da će za ispisati povijest".