VN ITALIJE / Nevjerojatni Max Verstappen ostvario petu uzastopnu pobjedu i 11. u sezoni: U Monzi sve bilo spremno za slavlje Ferrarija

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je Velike nagrade Italije na stazi u Monzi, 16. utrke sezone svjetskog prvenstva formule 1. Njegova je to peta pobjeda u nizu, 11. ove sezone, te 31. u karijeri nakon koje je dodatno učvrstio svoje vodstvo u poretku vozača. U Monzi je sve bilo spremno za slavlje Ferrarija, posebice nakon što je Monegažanin Charles Leclerc izborio najbolju startnu pozciju. Ferrari je slavio 75. godišnjicu, dok je staza u Monzi obilježila 100. godišnjicu. Vrhunac proslave je trebala biti pobjeda jednog od Ferrarijeva bolida. Međutim, sve planove domaćina je pokvario Verstappen. "Imali smo sjajnu utrku, bili smo najbrži. Sve u svemu, imali smo jako dobar dan. Danas je bilo ugodno voziti se iako je vani bilo vruće," poručio je Nizozemac. Utrka je završila iza "safety cara" nakon odustajanja Daniela Ricciarda. Kako je Ricciardov bolid stao na nezgodnom dijelu staze utrka se do kraja vozila iza sigurnosnog automobila. Drugo mjesto osvojio je Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju, dok je treću poziciju zauzeo George Russell u Mercedesu. "Kraj je bio frustrirajući, nažalost bili smo drugi, ali sveukupno sam dao sve od sebe. Volio bih da sam danas mogao pobijediti pred nevjerojatnim navijačima, jednostavno nije bilo dovoljno," kazao je razočarani Leclerc. Treći je bio vozač Mercedesa George Russel, četvrtoplasirani je Španjolac Carlos Sainz u Ferrariju, dok je sedmerostruki svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu bio peti nakon što je startao sa 19. mjesta nakon promjene motora. Šest utrka do kraja sezone Verstappen ima gotovo nedostižnih 116 bodova ispred Leclerca (335-219). Treći je Meksikanac Sergio Perez (Red Bull) sa 210 bodova. Sljedeća utrka je za tri tjedna, Velika nagrada Singapura.