Srpskog plivača Milorada Čavića svijet je zapamtio kao jednog od najvećih tragičara Oimpijskih igara u Pekingu. Čavić se za olimpijsko zlato borio protiv Michaela Phelpsa, ali je završio ipak drugi nakon što je pregledana snimka.

Mnogi smatraju da je Čaviću to zlato ukradeno, a on tvrdi da još uvijek nije dobio propisnu nagradu za svoj uspjeh u Pekingu 2008. godine i zbog toga vodi sudske sporove.

"Ako dobijem na Sudu, oni će to morati isplatiti iz svog budžeta, što bi značilo da bi naši plivači bili uskraćeni za tu sumu. Dugo sam se borio sam sa sobom, što je ispravno. A ispravno je da meni bude isplaćeno ono što sam zaslužio prije 13 godina. Nagradu za olimpijsko srebro sam dobio od države jer je išlo preko OKS. Ali, nacionalno priznanje nisam. U PSS se pravdaju da se to zagubilo, što je nemoguće. I izbjegavaju me", rekao je Čavić za srpski magazin Sport.

Odbio Hrvate

Otkrio je i da je dobio poziv od Hrvatskog plivačkog saveza, no da ga je odbio.

"Pisao mi je predsjednik HPS-a prije nekoliko tjedana da im se pridružim, da postanem dio njihovog stručnog stožera. Vjerovali ili ne. I javila se dilema: kako da pomognem drugima, kada nisam svojima. A ne mogu zato što PSS radi protiv mene i doslovno oduzima od mog djeteta i od mog života", rekao je Čavić.