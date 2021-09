Hrvatska paraatletičarka Mikela Ristoski (31) osvojila je brončanu medalju u skoku u dalj u konkurenciji sportaša s intelektualnim poteškoćama na Paraolimpijskim igrama u Tokiju postavši prva hrvatska sportašica koja je osvajala medalje na trima POI u nizu.

Serija otvorena u Londonu

Seriju je otvorila u Londonu 2012. osvojivši broncu, prije pet godina u Rio de Janeiru je bila "zlatna", da bi u Tokiju ponovo skočila do bronce.

Pobijedila je Poljakinja Karolina Kucharczyk s novim paraolimpijskim rekordom od 6.03 metara, druga je bila Ruskinja Aleksanda Ručkina sa 5.49, dok je "Miki" bila treća sa 5.46.

Članica AKOSI Medulin je rasla iz skoka u skok, izuzev zadnjeg prijestupa, no no nije uspjela nadoknaditi zaostatak od tri centimetara do srebra.

'Sretna sam osvojenom medaljom, ali ne i sa skokovima'

"Sretna sam osvojenom medaljom, ali ne i sa skokovima. Dugo smo čekali, pa sam se malo ohladila. Međutim, sretna sam zbog osvojene medalje," rekla je Puljanka.

Mikelina je to treća paraolimpijska medalja, sada ima zlato i dvije bronce.

"Nije to mala stvar, tri medalje u nizu. Zaista mogu biti ponosna, no nisam još sve rekla," dodala je Ristosko koja je nosila hrvatsku zastavu na otvaranju tokijskih POI.

Ristoski je sasvim sigurno jedna od najboljih paraatletičarki svijeta proteklih desetak godina. Jedna od rijetkih je koja se može pohvaliti naslovom paraolimpijske (2016), svjetske (2011, 2017.) i europske (2014) prvakinje.

Na svjetskim prvenstvima je osvojila ukupno šest medalja, a čak je tri puta bila svjetska prvakinja (London 2017. i Christchurch 2011. u skoku u dalj, Doha 2015. u troskoku).

Godinama već traje borba

Sa SP-a ima i srebro (2016), te dvije bronce (2012, 2018), a u kolekciji osvojenih odličja u skoku u dalj sa europskih prvenstava ima zlato iz Swansee 2014., srebro iz Grosseta 2016. te bronce iz Bydgoszcza 2021., Berlina 2018. i Stadskanaala 2012. godine.

Mikela je u proteklom desetljeću čak pet puta (2012, 2015, 2016, 2017, 2019.) izabrana za sportašicu godine po izboru Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

U Riju je bila ispred Karoline Kucharczyk, no Poljakinja je sada uzvratila.

"Već godinama se nas dvije i Ruskinja borimo. Ovoga je puta bila bolja i moram joj čestitati," dodala je.

Njezina sportska karijera započela je u srednjoj školi, kada ih je jednom prilikom posjetila trenerica i paraolimpijka Jelena Vuković. Kod nje je i počela trenirati, a potom je upoznala trenera Daniala Temima s kojim radi od 2008. godine, odnosno već 13 godina.

U početku svoje sportske karijere usporedno je radila u pulskoj studentskoj menzi. No, šefica joj je rekla da mora birati između posla ili atletika jer oboje teško raditi. Izabrala je atletiku.

'Za sada ne razmišljam o novoj tetovaži, mislim da je bilo dosta'

Naglasila je kako su joj trener i obitelj najveća podrška. Otkrila je kako obožava tetovaže. Na zapešću imam šapice psa. Zatim škorpiona po svom horoskopskom znaku, pa jednu posvećenu mami.

"Za sada ne razmišljam o novoj tetovaži, mislim da je bilo dosta," dodala je sa smiješkom.

Njezin trener je naglasio kako je zadovoljan broncom, ali i da je priželjkivao srebro.

"Moramo biti zadovoljni medaljom, premda smo se nadali srebru, kako bi kompletirala sve tri paraolimpijske medalje. Nadam se da će Mikela i u budućnosti biti konkurentna," kazao je Temim, nekadašnji istaknuti atletičar koji je nastupio u skoku u vis na Olimpijskim igrama 1976. godine u Montrealu.

"Ona je prva koja je osvojila tri medalje u nizu, a nadam se da će osvojiti i četvrtu," dodao je Mostarac koji o Mikeli ima samo riječi hvale.

'S njom je milina raditi, ona je izuzetno vrijedna'

"S njom je milina raditi, ona je izuzetno vrijedna i skromna i ambiciozna djevojka. Mislim da ima ambicija još najmanje do Pariza za tri godine," kazao je Temim.

Izbornik Damjan Sedić je dodao kako Ristoski ima izvanrednu karijeru.

"Mikela je odlična, super je skakala i samo tri centimetara su nedostajala do srebra. Do zlata realno nije mogla. Ona ima izvanrednu karijeru i nadam se da će trajati još barem do Pariza," kazao je Sedić.