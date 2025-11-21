Michael Schumacher helikopterom doletio na susret s unukom?

Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1, Michael Schumacher, u jednom od rijetkih i emotivnih trenutaka od svoje teške skijaške nesreće 2013. godine, upoznao je svoju prvu unuku. Susret, koji je obitelj držala u strogoj tajnosti i koji je tek sada 'procurio' u javnost, dogodio se u travnju 2025. i predstavlja dirljiv uvid u privatni život sportske ikone, čije zdravstveno stanje ostaje misterij.

Logistika tajnog susreta na Ženevskom jezeru

Dirljivi obiteljski trenutak zbio se u obiteljskoj rezidenciji u Glandu u Švicarskoj. Kako bi se osigurala potpuna privatnost i izbjegla bilo kakva medijska pozornost, Michael je prevezen helikopterom sa svog imanja na Mallorci. Cijelu operaciju brižno je organizirala njegova supruga Corinna, koja dosljedno štiti privatnost svog supruga od nesreće. Susretu su prisustvovali samo najbliži članovi obitelji, a na snazi su bile stroge mjere sigurnosti, uključujući i zabranu korištenja mobitela i drugih elektroničkih uređaja kako bi se spriječilo bilo kakvo curenje informacija ili fotografija.

Stanje legende i dalje obavijeno velom tajne

Od tragične nesreće u francuskim Alpama u prosincu 2013., kada je pretrpio tešku traumatsku ozljedu mozga, informacije o zdravlju Michaela Schumachera izuzetno su rijetke. Prema navodima novinara bliskih obitelji, Schumacher ne može verbalno komunicirati i potrebna mu je neprestana njega medicinskog tima. Neki izvori navode da komunikaciju uspostavlja očima. Njegova supruga Corinna u Netflixovom dokumentarcu iz 2021. izjavila je: "Drugačiji je, ali je tu. Svaki dan mi pokazuje koliko je jak." Pristup mu ima samo najuži krug od dvadesetak ljudi, uključujući obitelj i bliske prijatelje poput Jeana Todta, bivšeg šefa Ferrarija.

Millie: Nova nada i radost za obitelj

Unatoč teškim okolnostima, rođenje unuke Millie donijelo je novu radost u obitelj Schumacher. Millie, kći Schumacherove kćeri Gine-Marije i njezinog supruga Iaina Bethkea, rođena je 29. ožujka 2025. godine. U trenutku susreta s djedom u travnju imala je tek nekoliko tjedana, a danas, u studenom 2025., stara je otprilike sedam mjeseci. Gina-Maria, uspješna jahačica, vijest o rođenju podijelila je na društvenim mrežama, no zadržala je karakterističnu obiteljsku diskreciju. Njemački mediji prenose kako se obitelj nadala da će dolazak unuke Michaelu pružiti novu nadu i snagu u njegovoj dugogodišnjoj borbi.

Susret djeda i unuke, iako obavijen velom tajne, snažno je odjeknuo među milijunima obožavatelja diljem svijeta. On simbolizira snagu obiteljskih veza i predstavlja rijedak, ali pozitivan znak u priči o oporavku jedne od najvećih sportskih legendi.

