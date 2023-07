Mađari velikom pobjedom nad Japanom najavili okršaj s Barakudama

Vaterpolska reprezentacija Mađarske svladala je reprezentaciju Japana sa 16-8 (4-4, 3-2, 3-1, 6-1) u utakmici 1. kola skupine C na Svjetskom prvenstvu u japanskoj Fukuoki.

Prethodno je u toj skupini Hrvatska s uvjerljivih 24-5 nadigrala Argentinu.

Favorizirani Mađari, aktualni europski doprvaci, otpor japanskih vaterpolista uspjeli su slomiti tek u zadnjih 11 i pol minuta utakmice. Do tada je Japan držao rezultatski priključak i u 21. minuti utakmice gubio samo s jednim golom razlike (8-7). Do kraja dvoboja mađarski vaterpolisti su postigli osam, a primili samo jedan pogodak i na kraju došli do uvjerljive pobjede.

Kod Mađara su po četiri pogotka postigli Gergo Zalanki i Szilard Jansik, a po dva Marton Vamos i Denes Varga. Najbolji strijelci japanske reprezentacije su na ovoj utakmici bili Toi Suzuki i Mitsuru Takata sa po dva gola svaki.

Na ljestvici skupine vodeća Hrvatska ima tri boda, isto koliko ih ima i drugoplasirana Mađarska, uz lošiju gol-razliku. Bez bodova su Japan i Argentina.

U drugom kolu, koje je na rasporedu u srijedu, 19. srpnja, sastat će se Hrvatska - Mađarska (5 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu) i Japan - Argentina (12 sati).

Prvo mjesto u skupini donosi izravan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirana i trećeplasirana reprezentacije morati igrati i utakmicu osmine finala.