Vonn odgovorila kritičarima koji tvrde kako je samo željna pažnje: 'Njemu to nisu rekli'

Danas se u austrijskom Saalbachu otvara Svjetsko prvenstvo u skijanju. Natjecanje će trajati do 16. veljače, a Hrvatska ima tri vrlo dobre prilike za medalju. Samuel Kolega ove je sezone stigao do prvog postolja karijere u slalomu, ali nakon toga mu je forma ipak nešto pala, Filip Zubčić već je godinama jedan od najboljih veleslalomaša svijeta, a Zrinka Ljutić potvrdila je kako je jedna od najboljih slalomašica svijeta i ove sezone ima već tri pobjede u toj disciplini, a znamo da do postolja može i u veleslalomu.

Dan prije početka Svjetskog prvenstva pred novinare je izašla povratnica u Svjetski skijaški kup, 40-godišnja veteranka Lindsey Vonn. Lindsey je istaknula kako je njezin primarni cilj osvojiti medalju na Olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo sljedeće zime, ali i kako se na ovom prvenstvu može boriti za medalju i povećati svoju kolekciju od osam odličja sa Svjetskih prvenstava.

Lindsey je u intervjuu odgovorila i kritičarima koji su tvrdili kako se legendarna skijašica vraća samo zato što je željna pažnje i poručivali joj da posjeti psihijatru: "Nisam primijetila da je netko Marcelu Hirscheru rekao da bi trebao ići k psihijatru. Ali meni su rekli. Ponovit ću ono što sam već izjavila: Nisam se vratila zato što to moram, nego zato što želim. Moj drugi život je predivan, ali skijanje je nezamjenjivo. Ništa nisam zaboravila i točno znam što trebam napraviti da pobijedim"

Vonn je jedna od najvećih skijašica svijeta i dugo je bila rekordera po broju pobjeda u Svjetskom kupu s njih 82, a kasnije ju je prestigla Mikaela Shiffrin koja ima 99. Jedini muškarac s više pobjeda od Vonn je legendarni Ingemar Stenmark s njih 86. Amerikanka je jasno dala do znanja da smatra kako je kadra ostvariti 83. pobjedu u Svjetskom kupu, a to potvrđuje i njen odličan rezultat iz superveleslaloma u St. Antonu kad je bila četvrta.

Vonn je vlasnica četiri Velika Kristalna Globusa, a uz to ima čak i 16 Malih (osam u spustu, pet u Super G-ju i tri u kombinaciji). Ima osam medalja sa Svjetskih prvenstava od čega dvije zlatne, a ima i zlato te dvije bronce s Olimpijskih igara.

