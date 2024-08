Hrvatska tekvondoašica Lena Stojković plasirala se u srijedu u četvrtfinale u kategoriji do 49 kg tekvondo turnira na Olimpijskim igrama u Parizu.

Stojković, dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja, u osmini finala je pobijedila Kanađanku Josipu Kafadar, porijeklom Hrvaticu, s 2-0 (0-0, 6-5). Stojković se inače bori u kategoriji do 46 kg, ali u Parizu nastupa u olimpijskoj kategoriji do 49 kg u kojoj se spajaju kategotijre do 46 i do 53 kg-

Suparnica u četvrtfinalu će joj biti bolja iz borbe između Meksikanke Daniele Paole Souza i Tnužanke Ikram Thahri.

