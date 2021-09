Slavni hrvatski olimpijac i osvajač brončane medalje u osmercu na Olimpijskim igrama u Sydneyju 2000. godine, Igor Boraska, ostvario je sjajan rezultat u HRT-ovu kvizu "Tko želi biti milijunaš".

Boraska je dogurao do 16 tisuća kuna, a onda je emisija prekinuta i nastavit će se sljedećeg tjedna kada će biti prikazano koliko je na kraju osvojio. Naš slavni sportaš na korak je do drugog praga i 32 tisuće kuna, ali Splićanin će na to pitanje morati odgovarati bez džokera jer sve ih je potrošio da bi došao do 16 tisuća kuna.

Podsjetimo, Boraska je osim u Sydneyju gdje je uzeo broncu, sudjelovao i na Igrama u Atlanti 1996. gdje je u četvercu bez kormilara bio sedmi, dok je u Ateni 2004. godine u toj disciplini uzeo 12. poziciju. Spomenimo kako je uz sportsku karijeru, Boraska diplomirao i strojarstvo.