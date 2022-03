Predstavnica Kosova na Svjetskom prvenstvu u atletici u Beogradu Gresa Bakraqi požalila se na tretman na tom natjecanju.

Kako Srbija ne priznaje Kosovo kao državu, u dvorani su sakrili sva obilježja svojih susjeda, pa i zastavu na velikom ekranu.

"Organizatori su stalno pokušavali sakriti natpis Kosovo na mojoj majici. To je sramotno, osjećala sam se diskriminirano i nisam željela nastupiti ako nemam isti tretman kao ostale natjecateljice. Na kraju sam nastupila u majici na kojoj je samo pisalo KOS", požalila se Bakraqi, a prenose albanski mediji.

"Tražili su me novinari intervjue, ali srpska policija i osiguranje, koji su me posvuda pratili, to nisu dozvolili", kaže Bakraqi koja je otkrila i da je Svjetski atletski savez znao kako će Srbija reagirati oko kosovske zastave, no da su na to pristali jer nisu htjeli dizati napetost.