NACIONALNI HEROJ / Kineski plivač bez ruku osvojio čak 4 zlatne medalje. Izgubio obje ruke u ranom djetinjstvu usred strujnog udara: 'Izvor je inspiracije i ponosa'

Kineski paraolimpijac Zheng Tao pravi je sportski junak. Zheng Tao je nacionalni heroj Kine osvojivši četiri zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama u Tokiju održanim u rujnu mjesecu prošle godine. Zlata je uzeo na 50 metara leptir, 50 metara slobodno i 50 metara leđno, kao i u štafeti 4k50 metara slobodnim stilom. U sve tri pojedinačne discipline ujedno je postavio i nove svjetske ili paraolimpijske rekorde. Tao je izgubio obje ruke u ranom djetinjstvu usred strujnog udara. No, posjeduje nevjerojatnu snagu i upravo mu je ta snaga, volja i želja za enormnim dokazivanjem i natjecanjem, za pomicanjem granica, donijela sve uspjehe, slavu... Hit na društvenim mrežama bila je video poruka njegovoj dvogodišnjoj kćerki koju je snimio odmah nakon što je osvojio zlatnu medalju leđnim stilom: "Kćeri moja vidi me - mogu brzo plivati, iako nemam ruke!" Mnogi mu se dive i nazivaju ga "izvorom inspiracije i ponosa". On to stvarno i je... "Dao sam sve od sebe, jer je ovo bio moj posljednji nastup na Paraolimpijskim igrama. Ovo je bilo jedno od najboljih plivanja u mom životu", rekao je novinarima poslije trke. Prema izvješćima, Zheng je trenirao za Igre u Tokiju plivajući najmanje 10 km svaki dan, piše ugledni britanski BBC. Sportom se počeo baviti s 13 godina, a u međunarodnom plivanju debitirao je šest godina kasnije na Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj. Zatim je osvojio svoje prvo paraolimpijsko zlato u Londonu 2012. u disciplini 100 metara leđno. Do danas je osvojio devet paraolimpijskih medalja. Zheng Tao, koga su mediji nazvali "Plivač bez ruku", prvi put se pojavio na međunarodnim natjecanjima u Nizozemskoj 2009. godine. Njegove prve Paraolimpijske igre bile su u Londonu 2012. godine kada je osvojio zlato u disciplini 100 metara leđno.