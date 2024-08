Spavamo sa srebrom, a sanjamo zlato, kazao je nakon pobjede nad Mađarskom i plasmana u finale kapetan hrvatske vaterpolske reprezentacije Marko Bijač.

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale Olimpijskih igara u Parizu svladavši Mađarsku sa 9-8 (3-3, 4-2, 2-2, 0-1) u polufinalu.

Marko Bijač je skupio 10 obrana, ali je obranio dva peterca i ponio epitet igrača utakmice.

"Preponosan sam na sve momke, na cijeli stručni stožer, na cijeli savez, na sve ono što smo napravili u cijelom ovom olimpijskom ciklusu, pogotovo u ovoj zadnjoj godini. I ovo nam je treće finale ove godine. Pokazali smo još jednom karakter, pokazali smo koliko vrijedi ova ekipa, nakon Španjolske izbacili smo i veliku Mađarsku i uživajmo svi zajedno u ovom velikom trenutku. Ali sigurno da se nećemo zadovoljiti sa srebrom. Spavamo sa srebrom, a sanjamo zlato", kazao je junak polufinalne utakmice.

Tijekom treće i zadnje četvrzine Hrvatska je imala čak sedam prilika da ode na tri razike i riješi utakmicu.

"Ono što uvijek na svim velikim turnirima i velikim utakmicama donosi rezultat to je obrana i pogotovo protiv ovakve ekipe kao što je Mađarska koja posjeduje strašnu individualnu šutersku kvalitetu, znali smo da moramo biti čvrsti nazad kako bismo ostvarili pozitivni rezultat. Tijekom treće četvrtine, nažalost nam je pala malo realizacija, ali to je normalno. Igralo se bez gola, ogromna je potrošnja u ovim utakmicama i analizirat ćemo te neke greškice koje su i danas bile i pokušat ih ispraviti u finalu".

U finalu čeka Srbija.

"Analizirat ćemo sjajnu ekipu Srbije koja je pobjedila Grčku, a danas uvjerljivo svladala Ameriku koja je pobjedila nas. Neće biti lako, ali učinit ćemo sve kako bismo pobjedili u tom finalu. Imali smo treće i četvrte četvrtine sedam prilika za plus tri, što je recimo za ovakvu utakmicu sa malim golom vjerojatno bi bilo i presu

Jerko Marinić Kragić nije postigao gol, ali je njegov doprinos u obrani bio nemjerljiv.

"Kada te ne ide šut, igraš obranu, boriš se, gineš. Htio bih se ispričati ekipi što na ovom turniru me šuterski baš ne ide. Rekao bi da mi je ovo možda jedan od najgorih šuterskih turnira ikad u reprezentaciji. Pokazala je ekipa da ima vrhunskih šutera, vrhunskih igrača, da ne moram to biti ja, imamo mi svojih oružja i kada ne ide. Ovakve utakmice se zapravo dobijaju u obrani. .Bila je to vrhunska ekipna predstava, s Markom na golu. Srbija u finalu? Možda neki nisu očekivali ovo finale, ali po svemu pokazanom apsolutno i mi i oni zaslužujemo igrati finale", kazao je Marinić-Kragić.