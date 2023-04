Vaterpolisti Juga AO u susretu su 12. kola skupine B Lige prvaka u svom bazenu odigrali 11-11 (1-3, 4-2, 1-4, 5-2) protiv Novog Beograda.

Dubrovčane su pobjede koštali loši ulaski kako u prvu tako i u treću četvrtinu. Gosti su na otvaranju utakmice poveli sa 3-0, Jug je do kraja druge četvrtine poravnao na 5-5 samo da bi Novi Beograd s tri uzastopna gola na početku trećeg dijela poveo sa 8-5. Početkom posljednjeg dijela bilo je 10-7 za goste uz napad, no nakon obrane Popadića Jug je uspio realizirati tri napada zaredom i poravnati četiri minute prije kraja na 10-10. Taj je rezultat stajao sve do posljednje minute, a onda je Lazić iskoristio situaciju s igračem više u bazenu i doveo Jug u prvo vodstvo u utakmici 21 sekundu prije kraja. Nažalost, hrvatski prvak se nije uspio obraniti u posljednjem napadu na utakmici pa je Jakšić golom sekundu prije isteka vremena postavio konačni rezultat.

S obzirom na iznenađujući 7-11 poraz Spandaua 04 u svom bazenu od OSC Budimpešte ispostavilo se kako je Jug pobjedom mogao osigurati četvrto mjesto u skupini i plasman na završni turnir koji će se igrati u Beogradu dva kola prije kraja. Ovako mu za taj rezultat treba još jedna pobjeda u posljednja dva kola.

Jug AO je četvrti na ljestvici sa 16 bodova, pet više od petog Spandaua 04, a šest više od Sabadella i OSC-a. Novi Beograd je drugi sa 26 bodova, pet manje od vodeće Brescije, dok je treći Ferencvaros sa 22 boda i utakmicom manje.

U 13. kolu Jug AO će 12. svibnja gostovati kod Marseillea, dok će u posljednjem kolu 23. svibnja gostovati kod Brescije.