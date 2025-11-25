Jelena je ispisala povijest, ovo je priča o čudesnoj 19-godišnjakinji iz Velike Gorice

Povijest hrvatskog badmintona prošlog je mjeseca ispisala mlada Jelena Buchberger. Iako ima tek 19 godina, ova Velikogoričanka postala je prva domaća igračica koja je osvojila zlato na nekom međunarodnom turniru. Više Maro Miljanić.

Lopticu može udariti 300 kilometara na sat, a sa samo 19 godina dominira na seniorskoj sceni. Ovaj wunderkind dolazi iz Velike Gorice, a ime joj je Jelena Buchberger. I dok je kod kuće već osvojila pregršt zlata, prije mjesec dana stiglo je i ono s međunarodne scene. I to s prestižnog turnira u Alžiru čime je postala prva Hrvatica koja se može s time može pohvaliti.

"Mislim da i dan danas ne razumijem što sam napravila. Možda jednog dana budem, ali trenutno sam jako ponosna na sebe i to je jedan motiv koji me gura da idem dalje", rekla je Jelena Buchberger na početku razgovora.

Osim povijesnog rezultata u pojedinačnoj konkurenciji, Jelena je na istom turniru do finala stigla i u parovima. A velike uspjehe u posljednje vrijeme niže i u mješovitim parovima. No oko pitanja koja joj je najdraža disciplina dvojbi nema.

"Single definitivno. Single je ono za što treniram i za što se borim. Jednostavno mi više odgovaram da sam sama, točno to, da se borim sama za sebe i nemam nikakav pritisak - nitko nije pored mene, nego jednostavno, ako fulam nešto, na meni je, na nikom drugom."

Jelena je tako sa samo 19 godina postala najbolje rangirana hrvatska igračica, a došla je i na prag ulaska u 200 najboljih na svijetu. To je povijesni rezultat za domaći badminton, no s takvim uspjesima dolaze i velika očekivanja i ogroman pritisak. No čini se kako Jelena s tim nema problema.

"Pokušavam ga izbjegavati jer, naravno, pritisak nije dobar kad ga stavljaš na sebe. I znam da sam najbolja u Hrvatskoj i to je isto jedan motiv koji me gura dalje, ali to može biti i motiv koji stavlja pritisak, ali mislim da je ipak na bolje nego na lošije."

Kao što to obično biva u Hrvatskoj, cijela priča krenula je iz obitelji. Badmintonom se bavio Jelenin otac, a tu je strast prenio i na njenog brata i sestru. I Velikogoričanka priznaje da su joj danas upravo oni najveća snaga.

"Moja obitelj meni znači sve na svijetu. I zbog njih sam i krenula tako da su mi i oni jedan motiv koji me drži da svaki dan radim ono što volim makar nekad nemam motivacije."

A uz obitelj, za Jeleninu motivaciju zadužen i je Neven Rihtar. Ovaj 39-godišnjak iz Badminton kluba Velika Gorica njen je prvi i jedini trener. On je s Jelenom prošao sve – od prvog udarca do međunarodnog seniorskog zlata, što je u današnjem sportu prava rijetkost:

"Da sam mislio da bi mogla biti dobra i da bi mogla nešto ostvariti - jesam, jer ipak sam u badmintonu već više od 30 godina tako da bilo je nešto posebno u vezi nje. I samo je bilo bitno da je zadržimo u badmintonu, da zavoli taj sport i da shvati zapravo da bez rada i discipline nema ovakvih rezultata i uspjeha."

A koliko je Jelena zapravo dobra u badmintonu uvjerili smo se i sami. Dakako da nismo imali nikakve šanse, no sad bar znamo kako se osjećaju njene protivnice.

