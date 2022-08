Plus 14 za hrvatske vaterpoliste na početku EP-a u Splitu (19-5). Nije loše za start turnira. Malteška mreža bila je rasparana vrlo brzo. Barakude su odlučne i nabrijane uskočile u montažni bazen u Spaladium Areni i Hrvatskoj donijele uvjerljivu pobjedu protiv najslabije momčadi na turniru.

Dobar početak je bitan

Bitan je taj početak na turniru, bez obzira o kome se radilo. Čak osam različitih strijelaca u momčadi Hrvatske i 19 golova dobar su pokazatelj buđenja hrvatskih vodenih topnika. Ipak je ovo domaće natjecanja na kojem javnost očekuje jedan dobar rezultat od hrvatske vaterpolo reprezentacije.

"Bit ću emotivan. Opet je lijepo biti u Splitu, gradu sporta, gradu vaterpola. Kao što je i premijer Plenković rekao, Split je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom sportu. Prekrasna atmosfera. Toliko sam iznenađen ljepotom ovog plivališta, a bilo je i dosta ljudi. Kao bivši vaterpolist, reprezentativac i sportaš u konačnici, velika zahvala Vladi, ipak se radi o državnim novcima. Dali su značajnu podršku da, samo kako to mi znamo, organiziramo jedno ovako veliko natjecanje. Gostoljubivost Splićana do sad na turniru je bila velika. Već dva dana traje EP, znamo da su djevojke odigrale već dva kola. Baš je bilo lijepo i ugodno biti u Spaladium Areni", kazao nam je u uvodu proslavljeni Dubravko Dudo Šimenc, jedan od najomiljenijih likova hrvatskog vaterpola i sporta općenito.

Trofejna vitrina velikog Dude Šimenca

Naravno, radi se o jednom od najboljih hrvatskih vaterpolista ikad. Dudo je profesor fizičke kulture koji u svojim pobjedničkim vitrinama ima ogromnu zbirku medalja i koji je nekad bio prava sportska zvijezda u Hrvatskoj, a to je ostao do dan danas.

Šimenc je ipak osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1988. godine i povijesne srebrne medalje na Olimpijskim igrama 1996. godine sa slavnom generacijom hrvatskog vaterpola, zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu 1986. u Madridu i u Perthu 1991.

Zlatne medalje na Svjetskom ili FINA kupu 1989. u Berlinu i srebrne medalje 1991. u Barceloni. Osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Sofiji 1985, u Bonnu 1989, Firenci 1999 i Kranju 2003.

Dubravko je uzeo i srebrnu medalju na Mediteranskim igrama 1991. u Ateni i 1993. u Canetu i zlatnu na Igrama dobre volje u Seattleu 1990.

Tri puta prvak Europe u klupskoj konkurenciji

U klupskoj konkurenciji bio je prvak Europe s Mladosti iz Zagreba 1989. i 1990. te s Jadranom iz Splita 1992.

Šimenc je u klupskim kapicama osvajao Kup pobjednika kupova Europe 1994. s Pescarom i 1999. s Mladosti iz Zagreba.

Osvojio je Kup LEN s Pescarom 1996. i europski Superkup s Mladosti iz Zagreba 1989. Osvajač je Mediteranskog ili COMEN kupa s Mladosti iz Zagreba 1988. i 1991, te s Volturnom 1993. i Comom 1995. Dudo je bio najbolji i u državnim prvenstvima, 1989., 1990., 1992. i 1999. (Mladost Zagreb), 1995. (St. Julian Malta) i 2006. (Neptunes Malta). Osvajač je nacionalnog klupa 1989. i 1999. (Mladost Zagreb), 1995. (St. Julian Malta), 2005. godine (Cremona).

Znači, kad on govori, svi šute i slušaju. Ipak je imao veliku karijeru, a to svi navedeni uspjesi i dokazuju...

'Malta je druga liga. Ozbiljni su sa ozbiljnom opremom i izbornikom'

"Što se tiče vaterpola, sve se znalo unaprijed. Malta je druga liga euro vaterpola. Oni su ozbiljni s ozbiljnom sportskom opremom, izbornikom... Znači, vidio sam dečke prije utakmice i izbornika Tucka. Na njihovom ponašanju, prilikom ulaska u Spaladium Arenu, vidjela se ozbiljnost. Usudio bih se nakon prvog dana kazati kako je utakmica protiv Malte za Hrvatsku bio jedan malo jači trening, ali ozbiljan trening, gdje je hrvatska kvaliteta apsolutno došla do izražaja. Trebalo je krenuti, ali na kraju im se opustila ruka u jednoj sjajnoj atmosferi."

Je li Dubravku došlo da se skine i uskoči u bazen?

"Ma ne. To su bila lijepa vremena. Ono što me veseli da sam danas na tribinama vidio jako puno svojih bivših suigrača Paškvalina, Bebića, Bukića, Bezmalinovića, da ne nabrajam dalje... Da, Nikšu Dobuda isto sam sreo. Sve veličine sportske i ljudske prije svega. Naravno i Ratka Rudića. Baš jedno lijepo otvaranje, lagani sportski dan, lagana sportska utakmica. Nadam se jednom vulkanu koji će se dogoditi za dva vikenda, a to znači finale".

'Rečenica Rudića govori sve'

Dudo Šimenc je optimističan...

"Vidimo i raspucanog Lorena Fatovića, Marinića-Kragića i jednog fantastičnog Žuvelu. Naši centri, pak, danas nisu mogli doći toliko do izražaja jer je utakmica bila takva. Prije ove naše utakmice su Grci i Francuzi odigrali neriješeno. To je ono što vaterpolo stručnjaci dobro znaju, koliko su se Francuzi dignuli s dolaskom Vjeke Kobeščaka na poziciju pomoćnog trenera. Stvarno se dižu kvalitetom. Odigrati neriješeno s olimpijskim doprvacima na startu EP-a respektabilan je rezultat. Teško mi je to sad kazati, razlučiti ide li nama taj rezultat na mlin, ali formula je jednostavna. Jedna rečenica Ratka Rudića govori sve: Ako želite biti prvaci, morate sve dobiti. Velika kvaliteta ove reprezentacije je ozbiljnost i nastavak jedne sportske kulture koju je Ivica Tucak još davne 2012., poslije Londona, uveo u hrvatsku vaterpolo reprezentaciju. Odnos svih igrača prema nacionalnoj kapici i zastavi je fantastičan. Kad je taj preduvjet ispunjen, svašta se može dogoditi", zaključio je Dubravko Šimenc.