Vaterpolisti Srbije ponovno će igrati u finalu olimpijskih igara te će imati šansu osvojiti treće olimpijsko zlato u nizu nakon polufinalne pobjede protiv SAD-a od 10-6 (2-2, 4-2, 2-2, 2-0).

U finalu koje je na rasporedu u nedjelju Srbija čeka pobjednika drugog polufinala u kojem se sastaju Hrvatska i Mađarska. Taj se susret igra ovog petka s početkom u 19.35 sati.

"Kako je išao turnir najbolje dvije utakmice smo odigrali u četvrtfinalu i polufinalu. Sasvim zasluženo smo pobijedili, ali zaboravlja se i ovo, moramo što prije i što više da se oporavimo za utakmicu finala", rekao je izbornik Srba Uroš Stevanović koji je potom dobio pitanje koga želi u finalu Hrvatsku ili Mađarsku?

"Protivnik u finalu? Ma, nemamo nikakvu želju. Tko god dođe, to će biti pravi vaterpolo derbi. Mi se nadamo zlatnoj medalji i to je to", zaključio je izbornik Delfina.

