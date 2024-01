Hrvatska reprezentacija je u obranu europskog zlata osvojenog prije dvije godine krenula u četvrtak pobjedom protiv Španjolske nakon peteraca 14-12, a danas je u Dubrovniku pala i Francuska 12-7, čime smo osigurali prolazak skupine.

"Mislim da smo zasluženo pobijedili, iskreno meni je malo i neočekivano. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, ne uvijek sjajnu, pogotovo ne s igračem više. Bilo je evidentno da smo žurili, svjestan sam ja emocija, ali moramo ohladiti glavu. U drugoj četvrtini razbili smo im zonu, znali smo što očekivati, obrana je bila fenomenalna", rekao je za HRT izbornik Ivica Tucak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska je iskoristila tek jednu od 13 prilika s igračem više.

"Ne znam za taj statistički podatak, ali ako s igračem više imamo 1/13, to je grozno! No, obrana je bila sjajna i to treba inzistirati, ali očito se s ovim drugim segmentom trebamo pozabaviti. Ako želimo biti pravi, moramo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U posljednjem kolu čeka na Crna Gora od koje smo ispali na posljednjem Svjetskom prvenstvu.

"Ne želim se vraćati u prošlost, mene interesira samo danas i sutra. Crna Gora će biti strašno teška utakmica, znamo da smo dobri i da moramo biti još bolji. S ovom pobjedom izbjegli smo Srbiju, zasad je to veliki korak. Da bi ušli direktno u četvrtinu finala, moramo pobijediti. Moramo naplatiti sve što smo dobro napravili, no bit će izuzetno teško."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.