U razigravanju za poredak od 9. do 12. mjesta na Svjetskom prventsvu hrvatski vaterpolisti su svladali u Fukuoki Kanadu s 13-5 (3-2, 3-1, 5-1, 2-1).

Izbornik Ivica Tucak je obavio nekoliko izmjena u odnosu na sastav koji je igrao protiv Crne Gore. Umjesto Bijača na vratima je bio Toni Popadić i dakako svoju rolu odradio vrhunski s devet obrana, od toga i jedan obranjeni peterac, Na tribine su za ovu priliku preselili još i kapetan Ivan Krapić i Ante Vukičević, a umjesto njih su ušli Filip Kržić i Andrija Bašić.

Najviše što je Kanada učinila bilo je jedno poravnanje, na samom početku utakmice (1-1). Prvo značajnije odvajanje uslijedilo je u drugoj četvrtini (6-2), a konačna „presuda pala” je u trećoj dionici, kada su Barakude poveli s 11-3.

Kod Hrvatske su Zvonimir Butić i Franko Lazić zabili po tri gola.

Hrvatska će svoj nastup u Japanu završiti u četvrtak u 3.30 sati u borbi za deveto mjesto s Australijom, koja je svladala Japan s 16-15.

Tucak je nakon utakmice stao pred novinare, pohvalio svoje igrače te izrazio veliko nezadovoljstvo ovakvim formatom natjecanja, u kojemu se nakon poraza u knock-out fazi ne ide kući, već razigrava za točan plasman,

"Nemam što biti zadovoljan, odradili smo ono što moramo odraditi, što je sportski, što je naša dužnost. Naravno da nama nije mjesto ovdje, u ovom dijelu. Tako su se posložile kockice. Moramo to odraditi, odradili smo. Nemam što zamjeriti igračima. Kada me već pitate, onda je ova druga poruka da uopće ne vidim smisao ovoga. Smisao ovog ubijanja mentalnog igrača, mene i mojih suradnika. Ne mislim samo na Hrvatsku nego smisao uopće. Zašto više stojimo ovdje? Ako prvih šest mjesta vodi, onda se igra za to šesto mjesto i taj gornji dom. A ovo, ne znam čemu uopće. Ovo je jedan sadomazohizam. Svatko tko se bavi sportom zna kakvo je stanje kada izgubi. Kada se izgubi, ide se kući i to je to", poručio je.Tucak.