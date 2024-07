Zaslužena pobjeda Talijana, mi nismo danas bili pravi, ali idemo dalje, izjavio je nakon poraza 11-14 od Italije u drugoj utakmici olimpijskog vaterpolo turnira hrvatski izbornik Ivica Tucak.

"Zaslužena pobjeda Italije koja je bila bolji protivnik. Imali su više snage i lucidnosti. Pogađali su situacije koje su izradili, a koje smo i mi imali ali promašivali. Mi danas nismo bili pravi. Prve dvije četvrtine smo bili čak vrlo dobri, ali s puno promašenih šansi, imali smo dva puta igrača više i nismo iskoristili zadnji. Ušli smo u egalu u treću četvrtinu i onda smo pali pod taj pritisak, pod to njihovo čupanje. Nismo imali dosta koncentracije i to je to", kazao je Tucak istaknuvši kako se on i njegovi igrači okreću sljedećoj utakmici.

"Isto bih vam rekao i da smo pobijedili - idemo dalje! Svaki dan ću to ponavljati - idemo dalje. Nije to ni zadnji ni prvi put, moramo samo izvući pouku. Idemo dalje, naravno da nije dobro izgubiti ali to je sastavni dio turnira. Moramo nastojati biti bolji", naglasio je.

"Nismo bili dobri u obrani. kada primimo 14 to je vaterpolo koji nama ne odgovara, 'run and gun', ne možemo mi tako igrati, mi imamo neke svoje postulate u igri. Obrana nije bila dobra, nismo blokirali, ostavili golmane na streljani, igrač više nije bio na razini na kojoj je trebao biti da se dobije ovakva utakmica. Mi nismo reprezentacija koja igra takav divlji vaterpolo", zaključio je hrvatski izbornik.

Rino Burić i Marko Bijač su se složili s trenerom.

"U drugom poluvremenu smo nestali, igrač više nam je bio jako loš. Mislim da je presporo lopata išla na igrača više. I obrana, kada primiš 14 golova od ekipe kakva je Italija, onda ne možeš dobiti. Agresivnost nije bila prava, u prvom poluvremenu smo bili bolji. Nadam se da ćemo u nastavku biti bolji", kazao je Burić.

"Teško je reći što nije bilo dobro u obrani. Na početku smo bili solidni, ali nismo iskorištavali naše šanse da se odvojimo na veću prednost. Nakon nekih naših neiskorištenih šansi, upali smo u nepotrebnu nervozu pa počeli raditi gluposti, primati prelagane golove. Pred kraj utakmice to više nije ličilo na našu igru", dodao je Bijač zaključivši kako se ovako nešto ne smije ponoviti.

"Ova utakmica je gotova, ne treba pridavati važnost ovom porazu. Naravno treba ga izanalizirati da se ovo ne ponovni i ima puno prostora za napredak", rekao je za kraj Bijač.

Hrvatska sljedeću utakmicu u skupini igra za dva dana igrati protiv Rumunjske.