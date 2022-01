Uoči sljemenske utrke legendarni hrvatski skijaš Ivica Kostelić progovorio je o mnogočemu, između ostalog, i o statusu oca Ante Kostelića. No posebno je zanimljivo njegovo viđenje skijanja kao sporta. Po njemu je skijanje znatno pojednostavljeno. Kako kaže, staze su postale prelagane.

"To je sport koji, nažalost, nazaduje i živi na staroj slavi. Nevjerojatno je što su napravili od sporta koji je uz hokej bio kraljica zimskih Olimpijskih igara. Današnji temeljni problem je što u skijanju ne pobjeđuju najbolji. A znate li zašto je to tako? Zato jer su staze prejednostavne i prelagane, Miki Maus, kako je to rekao moj otac", pričao je Kostelić u podcastu Sportskih novosti pa dodao:

"Pa lani u Madonni di Campiglio, koja je nekad bila zahtjevan slalom, od njih 70 čak 64 su stigli do cilja. Od ovih šest koji nisu, trojica su 'haklala' vrata, dakle nisu ispali zbog težine staze... A tek slalom u Leviju! Gledam to, tup, tup, tup, samo ravno, lagana postavka, pa zašto bi to netko gledao? Odmah promijeniš program, išao sam gledati prijenos ulične košarke, da barem tamo vidim neki potez", rekao je Kostelić.

'Izostavljen je samo jedan čovjek'

Također, podijelio je i status na Instagramu kojim se osvrnuo na odnos prema njegovom ocu.

"Na Olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine, Hrvatski olimpijski odbor je prema običaju izdao službenu brošuru u kojoj predstavlja svoje vodstvo, natjecatelje, trenere i prateće osoblje. U toj brošuri svoje mjesto su pronašli svi članovi hrvatske olimpijske momčadi, od predsjednika do fizioterapeuta pa čak i kuhara. Od cijele delegacije u brošuri je izostavljen samo jedan čovjek: Ante Kostelić.

Ta mala zgoda možda bi nam mogla baciti nešto bolje svjetlo na naknadnu degradaciju tog čovjeka u trenerskoj kategorizaciji istog odbora, ali sasvim se sigurno dobro uklapa u priču o zagrebačkom dečku zvanom "Gips", koji je neke davne zime pješačio od Begunja do Zagreba nakon što je svu ušteđevinu potrošio za kupovinu jednog para skija u tvornici "Elan". Puno kasnije mi je ispričao da su naše olimpijske medalje bile vizija dečka koji je s parom skija na ramenu pješačio iz Begunja do Zagreba", napisao je Kostelić na Instagram.