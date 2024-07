Predsjednik Republike Zoran Milanović uručio je u utorak odlikovanja igračima, stručnom stožeru, trenerima i tehničkoj potpori hrvatske vaterpolske reprezentacije povodom osvajanja zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu održanom u Dohi 2024. godine. U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović čestitao je reprezentaciji na osvojenom zlatu te je izrazio zahvalnost na svemu što su napravili za Hrvatsku do sada. "Neću vam reći da imam nekakva očekivanja jer to je ukleto. Znam što je vrhunski sport, godinama sam bio promatrač i rekreativac, a sada sam promatrač i roditelj, te znam i osjećam koliko je energije, truda, boli, nadanja i očekivanja uloženo kako bi se postigao dobar rezultat u sportu. Stoga, nemamo pravo isticati bilo kakva specijalna očekivanja od vas. Bit će što bude. Siguran sam da ćete se boriti onako kako se borite uvijek," kazao je predsjednik Milanović hrvatskim vaterpolistima koji sutra putuju na Olimpijske igre u Pariz. Poveljom Republike Hrvatske, za izniman uspjeh hrvatske vaterpolske reprezentacije osvajanjem zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2024., te osobiti doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikovan je izbornik Ivica Tucak, te igrači Marko Bijač, Loren Fatović, Ivan Krapić, Luka Lončar i Ante Vukičević. Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara, za izniman sportski uspjeh i osvajanje zlatne medalje u vaterpolu na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2024., te osobiti doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikovani su igrači Mate Anić, Matias Biljaka, Rino Burić, Zvonimir Butić, Konstantin Kharkov, Filip Kržić, Franko Lazić, Jerko Marinić Kragić, Josip Vrlić i Marko Žuvela, kao i kondicijski trener Pero Kuterovac, pomoćni trener Jure Marelja i trener golmana Renco Posinković. Poveljom Republike Hrvatske, za izniman sportski uspjeh i osvajanje zlatne medalje u vaterpolu na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2024., te osobiti doprinos promociji sporta i ugleda Republike Hrvatske u svijetu, odlikovani su igrači Marko Bijač, Loren Fatović, Ivan Krapić, Luka Lončar i Ante Vukičević. Povelja Republike Hrvatske, za osobite zasluge u promicanju, pomicanju i razvoju vaterpolskog sporta u Republici Hrvatskoj, te postignutim vrhunskim sportskim rezultatima u zemlji i inozemstvu, dodijeljena je i Hrvatskom vaterpolskom savezu. Redom hrvatskog pletera, za izniman sportski uspjeh hrvatske vaterpolske reprezentacije osvajanjem zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2024., kojem su pridonijeli svojim profesionalnim iskustvom i podrškom, odlikovani su liječnik Dinko Pivalica, fizioterapeut Damir Luketić i videoanalitičar Igor Pezelj. U ime odlikovanih obratio se predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Mladen Drnasin koji je zahvalivši predsjedniku Milanoviću na dodijeljenim odlikovanjima kazao kako je ovo velika čast za vaterpolski savez. "To natjecanje je iza nas, ali se uvijek lijepo prisjetiti trenutka kada su nas ovi mladići i izbornik sa svojim stožerom toliko obradovali. Oni su odradili jedan fantastičan posao protiv izuzetno jakih protivnika. Svi oni su pokazali cijelom svijetu kako se istinski bori za svoju zemlju i kako se predstavlja svoju zemlju. Međutim, prije svega su pokazali jednu poštenost prema sebi i prema sportu kojim se bave. Ono što ih najviše krasi je zajedništvo koje su stavili ispred svega," rekao je Drnasin.