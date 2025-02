NOVO LICE NA KLUPI / Hrvatska u groznoj situaciji predstavila novog izbornika i postavila mu jasan cilj, evo što on kaže

Hrvatska odbojkaška reprezentacija predstavila je novog izbornika uoči nadolazećih utakmica Zlatne lige i kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Mandat je povjeren dosadašnjem izborniku juniorske reprezentacije Ratku Perisu. 48 godišnjak je do sada u karijeri vodio još Mursu iz Osijeka i Mladost iz Zagreba, a iskustvo je skupljao i u Francuskoj i Belgiji. Glavni cilj novog izbornika je plasman na Euro, no trenutačna situacija nije bajna. Hrvatska se nalazi na začelju ljestvice s nula bodova i za prolazak dalje. Treba joj dvije pobjede u preostale dvije utakmice do kraja kvalifikacija.