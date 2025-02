K'O IZ VICA / Beba tuljan ušao u hotel. Što Balkanci rade? Ponude mu hranu...: 'Vid, sunce malo...'

Neobičan gost posjetio je hotelsku sobu u nizozemskom gradu Flissingenu.

Nakon što je dan proveo na plaži tuljan je navečer odlučio odmoriti u hotelskoj sobi. I to ispred zdjelica s hranom za četveronožnog kućnog ljubimca gostiju, što se psiću nije svidjelo.

Zbunjeno mladunče tuljana sklonilo se ispod stola, a pomalo zbunjeni bili su i njegovi domaćini i to očito iz naših krajeva koji su rekli: 'Kornelija, nećeš vjerovat! Tuljan nam je u stanu. Tuljan nam je u stanu, eno ga. Šta je, zlato? Jesi ti žedan, jesi ti gladan? Šta da ti damo? Šta da ti damo, sunce malo? Vidi kako on legne, kao da mu je lijepo. Vidi, vidi.' Više pogledajte u vide