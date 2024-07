Nakon četiri uzastopna uspješna izdanja WRC Croatia Rallyja, hrvatski asfalt u 2025. sezoni neće biti dio svjetskog WRC prvenstva, objavili su organizatori.

Croatia Rally u idućoj sezoni iznimno neće biti u kalendaru svjetskog WRC prvenstva u rallyju budući organizatoru do zadanog roka nisu izdane odgovarajuće lokalne garancije, a zbog čega je WRC Promotor odlučio svjetske rally utrke u 2025. održati u Saudijskoj Arabiji, Paragvaju i na Kanarskim Otocima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon uspješno održanog WRC Croatia Rallyja 2023. ponuđen nam je novi, trogodišnji ugovor za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Za njegovo potpisivanje i nastavak WRC natjecanja u Hrvatskoj pokušali smo ishoditi svu potrebnu dokumentaciju, točnije garancije lokalnih institucija, no na žalost do današnjeg dana nismo uspjeli u potpunosti sve pribaviti. U ovom trenutku kao jedinu realnu opciju vidimo mogućnost uključenja u kalendar Europskog Rally prvenstva u 2025. godini, pa povratak u WRC u sezonama 2026. i 2027. godini", pojasnio je predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja Daniel Šaškin.

"Naravno, i 2026. i 2027. godina ovise o jamstvima određenih institucija te se nadamo kako će nam biti izdana u skorije vrijeme, posljednji rok istječe za svega nekoliko tjedana. Ovim putem želim zahvaliti svim partnerima koji stoje uz nas. Od iznimne koristi u trenutnim pregovorima nam je podrška Grada Zagreba koji je pravovremenom odlukom Gradske skupštine na vrijeme potvrdio trogodišnju podršku WRC projektu. Uvjeravam vas kako ovdje priči o Croatia Rallyju nije kraj, no institucije će morati reagirati brzo. Nikako ne želimo trajno ostati bez WRC-a, a zainteresiranih je strana mnogo, u tri zemlje će se iduće godine po prvi put održati Svjetsko prvenstvo. Stoga je već sada potrebno potpisati ugovor s WRC Promotorom i FIA-om za sezone 2026. i 2027., a bez garancija tih institucija ugovor potpisati ne možemo. Pritisak na WRC Promotora i FIA-u je velik, svega je 14 mjesta odnosno datuma u kalendaru, a zainteresiranih je znatno više," dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvo izdanje WRC Croatia Rallyja održano je 2021. godine uz slavlje Francuza Sebastiena Ogiera. Iduće godine je pobijedio Finac Kalle Rovanpera, lani Britanac Elfyn Evans, a ove godine ponovo Ogier. U pravilu, o pobjedniku je odlučivao posljednji brzinski ispit, a bravurozne vožnje od 2021. do 2024. pratilo je više od milijun gledatelja na licu mjesta. Iz godine u godinu Hrvatska je utrka imala i sjajnu televizijsku gledanost diljem svijeta te rušila rekorde po broju objava vezanih uz hrvatsku utrku na društvenim mrežama.

Foto: Igor Soban/Pixsell

"Iznimno smo ponosni i zadovoljni svim učinjenim u protekle četiri godine, na čemu su nam čestitali i FIA i WRC Promotor. Ekonomske i marketinške koristi za Hrvatsku mjere se u stotinama milijuna eura, što je potvrđeno kroz socio-ekonomske studije prof. dr. sc. Olivera Kesara i njegovog tima stručnjaka s Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu. Sliku iz Hrvatske putem TV prijenosa i snimki vidjelo je gotovo sto milijuna gledatelja godišnje u 165 zemalja diljem svijeta. Osim iznimne promocije Hrvatske, sve to donijelo je napredak hrvatskom autosportu i uvjeren sam kako Croatia Rally može i dalje biti zamašnjak pozitivnih promjena u domaćem automobilizmu," izjavio je Šaškin dodavši: "Namjera nam je kroz Europsko Rally prvenstvo u 2025. zadržati našu ekipu na okupu, jer stečeno znanje je neprocjenjivo. Nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti sve odgovarajuće garancije lokalnih institucija te nastaviti sa Svjetskim prvenstvom od 2026. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom održavanja WRC Croatia Rallyja više od 2000 ljudi sudjelovalo je u njegovoj realizaciji. Osim sudaca i redara, velik je bio broj volontera te pripadnika hitnih službi. Svi su prolazili edukacije, posebice hitne službe koje stečeno znanje o spašavanju unesrećenika iz hibridnih automobila mogu primjenjivati u slučaju prometnih nesreća te rastuće skupine vozila na hrvatskim prometnicama.

"Protekle četiri godine svi smo uživali u utrkama Svjetskog Rally prvenstva u Hrvatskoj. To iznimno iskustvo zauvijek je nabolje promijenilo hrvatski auto i karting sport. Dokazali smo i svijetu i sebi da smo sposobni organizirati i najzahtjevnije utrke kakve su WRC utrke. Ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, Gradu Zagrebu kao i ostalim jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i najsnažnijim hrvatskim tvrtkama koji su prethodnih godina poduprli ovo natjecanje. Pred nama je sezona 2025. u kojoj ćemo, nadam se, organizirati utrku Europskog Rally prvenstva (ERC), te se nadam kako ćemo uskoro uspjeti ishoditi sve potrebne garancije kako bi u 2026. i 2027. ponovno ugostili WRC u Hrvatskoj. Niti jedan korak u organizaciji WRC utrka nije bio lagan pa tako neće biti niti ovaj u kojem reorganiziramo cijeli projekt. Vjerujem u organizacijski odbor Croatia Rallyja na čelu s Danielom Šaškinom i Marinom Frčkom koji od Hrvatskog auto i karting saveza ima punu podršku i pomoć," dodao je Robert Markt, predsjednika Hrvatskog auto i karting saveza (HAKS).