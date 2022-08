DRAMA NA VN VELIKE BRITANIJE / Hrabri motociklist stigao do drugog mjesta sa slomljenom kosti pete: 'Odradio je sve stoječki, a trpio velike bolove'

Španjolac Aleix Espargaro, drugoplasirani u ukupnom poretku motociklista u klasi MotoGP, pretrpio je prijelom petne kosti na desnoj nozi nakon što je u subotu na treningu za VN Velike Britanije pao, objavila je u ponedjeljak njegova momčad Aprilia. "Ozljeda ne iziskuje kirurško liječenje, Aleixu je propisano sedam dana potpunog odmora i za to vrijeme se mora služiti štakama", dodaje u svom priopćenju Apillia. "Španjolski motociklist, koji je pao na treningu na stazi Silverstone, kasnije je stoički odradio kvalifikacije, a onda u nedjelju i utrku", podsjeća Aprilia. Nakon pada Espargaro je napustio stazu i odveden je u medicinski centar otkuda je izašao šepajući. No unatoč tome dobio je zeleno svjetlo liječničkog tima MotoGP-a za nastavak natjecanja. Usprkos bolovima zauzeo je šesto mjesto u kvalifikacijama u subotu, a u nedjelju na utrci deveto. Nakon te 12. od ukupno 20 utrka svjetskog prvenstva, u kojoj je slavio Talijan Francesco Bagnaia (Ducati), Espargaro je i dalje drugoplasirani u ukupnom poretku sa 22 boda manje od vodećeg Francuza Fabia Quartarara (Yamaha). "Cilj je stići na VN Austrije (19. do 21. kolovoza) u najboljem mogućem stanju", zaključila je svoje priopćenje Aprilia.