Lewis Hamilton na kraju sezone napušta Mercedes koji razmatra sve potencijalne kandidate za zamjenu sedmerostrukog svjetskog prvaka.

Otkako je Lewis objavio da prelaziu Ferrari traju nagađanja hoće li ga zamijeniti Oscar Piastri iz McLarena, Daniel Ricciardo iz Red Bulla, bivši vozač Haasa Mick Schumacher ili pak Alex Albon iz Williamsa.

Međutim, ozbiljnu priliku dobit će i 17-godišnji Talijan Kimi Antonelli. Planirano je da tijekom dva dana vozi za volanom Mercedesa W12. To će mu biti prva od nekoliko audicija da dokaže kako je on taj koji će naslijediti Hamiltona. Nakon što je impresionirao u F4 prošle godine, Antonelli je promoviran ravno u F2 za sezonu 2024. Impresivna debitantska godina u F2 mogla bi uvjeriti Mercedes da riskira s njim, a nije zanemariv ni dobar odnos kojeg on i njegova obitelj imaju sa šefom Mercedesa Totom Wolffom jer je njegova obitelj bliska s austrijskim biznismenom.

"Kimija smo dobili pod okrilje 2012. godine i on je već tada bio sjajno dijete. Mogli ste vidjeti odmah njegov jaki karakter i da je pun samopouzdanja. U go-kartingu njegov je rekord bio nevjerojatan, a onda smo ga stavili u juniorske formule i on pobijedio je u svakoj utrci u svojoj prvoj godini. Ali moramo biti oprezni jer se oko njega diže velika pompa. Ako mu damo vrijeme mislim da može biti stvarno sjajan u ovom sportu", rekao je Wolff.

