KAOS NA UTRCI FORMULE 1 / Hamilton slavio nakon prave ludnice, ne pamtimo kada je bilo ovoliko sudara

Vozač Mercedesa Lewis Hamiltona pobjednik je Velike nagrade Saudijske Arabije. To mu je 103. pobjeda u karijeri. U ludoj utrci završio je ispred glavnog konkurenta za naslov, Red Bullovog Maxa Verstappena, s kojim se sada izjednačio u ukupnom poretku. U 10. krugu je svoj bolid razbio Mick Schumacher, Michaelov sin. Na stazu je izašao safety car, a Hamilton i Bottas, u tom trenutku dva vodeća vozača, odlučili su to iskoristiti za odlazak u boks. Verstappen je odlučio drugačije i preuzeo prvo mjesto. U 13. krugu utrka je prekinuta zbog Schumacherovog incidenta te je Verstappen tijekom stanke promijenio gume. Tek što je utrka ponovo počela, Hamilton i Verstappen vodili su veliku borbu za prvo mjesto, a Schumacherov momčadski kolega Nikita Mazepin također je razbio svoj bolid i utrka je ponovo prekinuta. Verstappen i Hamilton vodili su veliku borbu te je u 37. krugu Nizozemac odbio napad Mercedesovog vozača tako što je presjekao stazu pa je zatim odlučeno da će ipak morati prepustiti prvo mjesto Hamiltonu. Verstappen je usporio kako bi to i učinio, no Hamilton to nije shvatio i zabio se u njega te oštetio prednje krilo.