Spektakuaran graničar na Prokurativama za kraj rekordne sezone Plazma Sportskih igara mladih

Alta banka Međunarodna završnica Plazma Sportskih igara mladih održala se u Splitu od 19. do 24. kolovoza. Najveća sportsko amaterska manifestacija i ove je godine uz natjecanja u 10 sportskih disciplina, održala i Alata banka Sports day s ciljem promocije sporta i sportskih vrijednosti, fair playa, inkluzije i tolerancije.

Sudionici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije te Slovenije u Splitu su se natjecali u 10 sportskih disciplina Coca- Cola Cupu, Tommy turnir u malom nogometu, Kinder Joy of moving turnir u uličnoj košarci, HEP turnir u rukometu, MIS turnir u odbojci, PAKET24 Cup u tenisu, stolni tenis, odbojci na pijesku, PBZ cup u šahu, graničaru i atletici u sklopu Telemach Dana sporta. Svečanom ceremonijom na splitskoj Rivi u četvrtak, 22.8. zatvorena je 28. sezona Plazma Sportskih igara mladih koja je ove godine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sloveniji okupila više od 328.870 sudionika. Program se nastavio Alta banka All star promotivnim danom sporta.

Proglašenje ambasadora

Svečana ceremonija proglašenja ambasadora održala se u Hrvatskom domu uz prisustvo sportaša, sportskih dužnosnika, osoba iz političkog i javnog života. „Nije bitno je li amaterski, je li profesionalni sport, sport kao sport promovira uvijek ono najbolje i najljepše, i važan je za razvoj naše djece, za razvoj njihov karaktera, za njihov budući život. Mislim da su upravo Sportske igre mladih pravi put, jer ovaj projekt je glas koji se čuje daleko. Djecu se ne može prevariti, djeca osjećaju emociju i upravo je to ono čega se ja sjećam kad sam bio sudionik sa svojih deset godina. A sada je na meni da promoviram samo ono najbolje, ono što sam ja iskusio na svojoj koži na Sportskim igrama mladih i da educiramo našu djecu za bolju budućnost.“ rekao je Šime Vrsaljko kojem je plaketu za novog ambasadora Igara uručio Nemanja Vidić. Dugogodišnji ambasador SIM-a Johannes Hahn – povjerenik Europske komisije za proračun i administraciju, dobrodošlicu u Sportske igre mladih zaželio je Aleksandru Kolarovu: „Drago mi je da ove generacije imaju tu šansu da sudjeluju na Sportskim igrama mladih. Upornost, radost i iskrenost koju djeca imaju je nešto što nama starijima mogu pokazati, a mi sa svojim iskustvom moramo im pomoći da nastave ići tim putem. Ja ću kao novi ambasador biti na raspolaganju da i novim generacijama usadimo da se bave sportom, ali prije svega da budu dobri ljudi.“

Revijalni šahovski turnir

Alta banka All star Spots day nastavio se na Rivi revijalnim PBZ šahovskim cup-om koji su uz mlade šahiste zaigrali i Dušan Stojankić, Dora Strezova Nikolova, Frank O'Donnell, Jaak Mikkel predstavnici Coca-Cola HBC, Dragan Stajković – general manager kompanije Bambi a.d., Josip Komar – predstavnik investitora u Dalmacija Tower (AC Hotel Split by Marriott), Tatjana Golubović – glavni menadžer odnosa s javnošću i marketinga PBZ Hrvatska, Valent Sinković – veslač, olimpijski prvak, Jorg Gunkel – direktor prodaje i marketinga u kompaniji Topps, Katharine Viner- urednica Guardiana, Sandra Lazarević – direktorica marketinga Intesa Sanpaolo banke Srbija, Milica Šetka- Group Head of Snacks CCC HBC, Zoran Blagojević, CEO at Wiener Stӓdtische osiguranje a.d.o. Beograd, Adrian Chiles – britanski novinar i voditelj, Jernej Suhadolnik – glavni urednik sportske redakcije DELO, Jelena Drakulić Petrović – CEO Ringier Axel Springer, sportske legende Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Niša Saveljić i Dejan Tomašević. All-star team PBZ šahovski cup zaigrao je protiv šahovske velemajstorice Aleksandra Dimitrijević i velemajstora Zurab Azmaiparashvili, predvođeni Arkadyjem Dvorkovichem, predsjednikom FIDE – Svjetske šahovske organizacije, zaigrati šah na Rivi.

U sklopu bogatog programa održan je nagrađivani sportsko-ekološki event “Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet”. Na edukativnom poligonu djeca sudionici Međunarodne završnice još jednom su pokazala kako sport i ekologija idu zajedno, a Zoran Bogdanović, CEO Coca-Cola HBC, dodijelio im je i prigodne nagrade.

Reijalna utakmica u graničaru

Prokurative su ovoga puta postale sportski teren za atraktivan revijalni turnir u graničaru, na kojem su se gosti Plazma Sportskih igara mladih prisjetili svog djetinjstva. Zajedno s mladim sportašima, odigrali su svima poznatu igru graničara, a događaj okupio je poznate ličnosti iz regije koje su, uz mnogo smijeha i zabave, ponovno doživjele radost igre iz djetinjstva, dok su mladi sportaši uživali u prilici da igraju rame uz rame s njima.

Tako su se u Hrvatskom timu uz Vatrene zmajčeke, četverostruke međunarodne prvake u graničaru, našli ministar turizma i sporta Tonči Glavina, olimpijka Barbara Matić, ambasadori SIM-a Predrag Mijatović i Šime Vrsaljko i Deborah Laura iz tvrtke Topps. Za Bosnu i Hercegovinu zaigrali su Jasna Duraković, ministrica obrazovanja i nauke Federacije BIH, sportaši Larisa Cerić, Mehmed Baždarević, Aitor Karanca i glumac Zenit Đozić. U ekipi Srbije tim su pojačali sa Zoranom Gajićem, ministrom sporta Srbije, sportašima Tijanom Boganović i Aleksandrom Kloraovom, predsjednikom FIDE Arkadiyem Dvorkovićem i Goricom Stojković, direktoricom franšize Coca-Cola Company za Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Matijaž Han, ministar gospodarstva, turizma i sporta Republike Slovenije, sportaši Andreja Leški i Marko Simeunović, europski povjerenih za proračun i administraciju Johanes Hahn te Jure Tepina, voditelj digitalnih sadržaja CME Adria, pridružili su se graničarskom timu Slovenije.

Program Svečanog zatvaranja i All-star sports day izravno je praćen na Sport klub, Arena sport i N1 televizijama.

Plazma Sportske igre mladih najveća su sportsko-amaterska manifestacija u Europi, sve aktivnosti i natjecanja od prve do zadnje razine u potpunosti su besplatna, a kroz 28. godina okupile su više od 3.088.000 djece i mladih.