NISU NORMALNI / Gledatelji u Hrvatskoj ostali bez daha prateći najluđe vozače svijeta, jedan izletio sa staze

Treći dan Svjetskog prvenstva u reliju bio je iznimno uzbudljiv. U trećem subotnjem brzinskom ispitu, ukupno jedanaestom na WRC Croatia Rallyju, došlo je do promjene u ukupnom redoslijedu, Thierry Neuville je izletio sa staze, a novi vodeći je Britanac Elfyn Evans. Nakon rutinski odrađena prva dva subotnja brzinska ispita, kada je došao do skoro jedanaest sekundi prednosti pred najbližom pratnjom, belgijski vozač Thierry Neuville je pogriješio na 11. 'brzincu' koji se vozio od Ravne Gore do Skrada. Izgubio je u jednom zavoju Neuville kontrolu nad svojim Hyundaijem. Izletio je sa staze, udario u drveće te je zbog količine oštećenja morao odustati od nastavka borbe. Takav scenarij je iskoristio Britanac Evans i njegov suvozač Martin u Toyoti koji su time preuzeli prvo mjesto ukupnog redoslijeda. Isto tako, u odnosu na posljednji brzinski ispit, Evans je za tri sekunde povećao prednost pred Estoncem Ottom Tanakom i sada ima 19 sekundi bolje vrijeme. WRC Croatia Rally, redoslijed nakon tri subotnja brzinska ispita (11 od 20): 1. Elfyn Evans/ Scott Martin (VB / Toyota) 1:39:28.5 2. Ott Tanak / Martin Jarveoja (Est / M-Sport/Ford) +19.1 3. Esapekka Lappi / Janne Ferm (Fin / Hyundai) +42.8 4. Pierre-Louis Loubet / Nicolas Gilsoul (Fra,Bel / Toyota) +2:00.3 5. Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Jap,Irs / Toyota) +2:03.06