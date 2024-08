Hrvatski stolnotenisači zaustavljeni su u prvom kolu momčadskog natjecanja na Olimpijskim igrama u Parizu, a bolji od njih sa 3-0 bili su reprezentativci Južne Koreje, koji su Andreju Gaćini, Tomislavu Pucaru i Filipu Zeljku prepustili tek jedan set.

Korejci su poveli glatkom pobjedom u tri seta (11-4, 11-7, 11-6) u igri parova, u kojoj su Hrvatsku predstavljali Andrej Gaćina i Filip Zeljko, a za Južnu Koreju su igrali Daeseong Cho i Woojin Jang.U prvom pojedinačnom dvoboju Jonghoon Lim je bio bolji od Tomislava Pucara sa 3-0 (11-2, 11-7, 11-9). Pucar je sporo ušao u meč, ali prema kraju igrao ravnopravno s Limom.

No, nije uspio odvesti meč barem do četvrtog seta.Najviše borbe bilo je u drugom pojedinačnom dvoboju,u kojem je Andrej Gaćina uspio osvojiti set protiv Woojina Janga, koji je slavio sa 3-1 (11-6, 7-11, 11-6, 11-4) i tako odveo Južnu Koreju u četvrtfinale.

"U parovima stvarno nismo računali na pobjedu jer oni su zbilja više nego odličan par. Nadali smo se možda nekakvom iznenađenju u singlu. Ja sam prije mjeseci i pol dana igrao sa Jangom i pobjedio sam ga 3-1. No, danas nisam bio na visini zadatka. Nisam se dobro osjećao, bio sam malo sporiji nego u pojedinačnom dijelu i prije Olimpijskih igara. Sada slijedi odmor i onda se vratiti na stol", kazao je 38-godišnji Zadranin Gaćina nakon dvoboja protiv vrlo raspoloženih Korejanaca, koje u nastavku natjecanja čeka najteži mogući suparnik, reprezentacija Kine.

Izbornik muške vrste Neven Karković istakao je da Hrvatska nije imala sreće pri ždrijebu, iako misli da se s Korejancima hrvatski stolnotenisači mogu nositi.

"U nekoj dalekoj prošlosti u nekim pojedinačnim mečevima imali smo dosta pobjeda protiv njih, tako da se nismo bojali igrati protiv Koreje. Čak smo i postavu smo pogodili onako ako smo željeli, i nisu nas iznenadili apsolutno ničim, niti taktički, niti servisima, niti nečim da su igrali on što mi nismo znali. Ali jednostavno danas smo bili indisponirani. Gotovo svi, jedino Andrej je odigrao koliko-toliko blizu svoje neke razine,, a Tomo Pucar apsolutno ispod svoje razine. I Zeljko koji je bio indisponiran jer mu je to prvi meč, tako da je to bilo možda za očekivati. Možda da smo jedan meč dobili, onda bi se nešto dogodilo, oni se malo unervozili, ali nije išlo. Razlog? Pa možda jedna dugi razmak između pojedinačnog i ekipnog dijela gdje iz dana u dan idete na trening i na trening, jednostavno se izgubi ona tenzija olimpijska igara. Naravno da je i drugima tako, ali neki su duže igrali pojedinačno, duže su bili u turniru. Na nas to, očigledno, nije dobro utjecalo", kazao je Karković.

