Hrvatski rekorder u skoku u dalj Filip Pravdica (29) plasirao se u finale Olimpijskih igara u Parizu, Pravdica je u nedjeljnim kvalifikacijama skočio 8.04 metara što je bio peti najbolji rezultat, a nastup u finalu koji je na programu u utorak izborilo je 12 najboljih.

Pravdica, koji uživa u najboljoj sezoni u karijeri, do rezultata koji ga je odveo u finale Igara stigao je u drugoj seriji. Tada je savršeno procijenio dolazak na odskočnu dasku, samo 0.9 centimetara ga je dijelilo od prijestupa, a to je rezultiralo skokom od preko osam metara i bilo je jasno kako će to biti dovoljno iako je kvalifikacijska norma bila određena na 8.15m.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U prvom skoku Pravdica je ostvario dužinu od 7.68m, a u trećem 7.59m.

Karijeru Filipa Pravdice obilježile su ozljede, dva se puta morao podvrgnuti operaciji kuka, ali u 2024. je odličan. U svibnju je u Kranju postavio novi hrvatski rekord s respektabilnom duljinom od 8.35m, dok je na Europskom prvenstvu u Rimu bio 16.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolji u kvalifikacijama bio je aktualni olimpijski pobjednik te svjetski i europski prvak Grk Miltiadis Tentoglou koji je odmah u prvoj seriji preskočio normu skokom od 8.32m. Jedini koji je ostvario normu uz Tentogloua bio je Čeh Radek Juška sa 8.15m.

Finale dalja na programu je u utorak od 20.15 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa