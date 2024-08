Hrvatska vaterpolska reprezentacija u nedjelju u finalu vaterpolo turnira na Olimpijskim igrama u Parizu igra protiv Srbije, a hrvatski reprezentativci ističu da će i u toj utakmici presuditi dobra obrana i agresivnost.

Jučer je Hrvatska pobijedila Mađarsku 9-8 i tako osigurala još jednu olimpijsku medalju, ukupno svoju četvrtu s Igara.

Vratar hrvatske reprezentacije Marko Bijač ističe kako je sutrašnji suparnik dobro poznat i da se radi o momčadi punoj dobrih pojedinaca predvođenoj kapetanom Nikolom Jakšićem i po njemu jednim od najboljih igrača svijeta Dušanom Mandićem.

"Sigurno je da će naša pozornost najviše biti usmjerena na ta dva igrača, ali to ne umanjuje kvalitetu ostalih igrača. Oni su sjajno pokrivena ekipa i siguran sam da nas sutra čeka težak zadatak", kazao je Bijač ističući da i Hrvatska ima neke svoje prednosti.

"Naša najveća snaga je taj naš kolektiv i karakter koji pokazujemo iz natjecanja u natjecanje. Pokazali smo puno puta da smo najbolji kad je najpotrebnije pa tako i na ovom turniru. Odigrali smo sjajno zadnje dvije utakmice i nadam se da će tako biti sutra", dodao je.

Kako se radi o trećem velikom finalu u jednoj godini, Bijač ističe da svi mogu biti ponosni bez obzira na sutrašnji rezultat.

"Mislim da smo svima dokazali koju kvalitetu hrvatska reprezentacija posjeduje. Držimo konstantu cijelu godinu i možemo biti ponosni kako god utakmica sutra završila na sve što smo napravili ove godine. Ali nećemo se zadovoljiti time i učinit ćemo sve što možemo da sutra pobijedimo", zaključio je Bijač.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I Loren Fatović naglašava da je Srbija vrhunska ekipa.

"Oni znaju sve o nama i mi o njima, teško da će biti nekih iznenađenja. Presudit će hladna glava i obrana kao što je presudila u ovim utakmicama nokaut faze. To će biti ključ i trebamo zadržati agresivnost koju trebamo pokušati dići na još veći nivo", rekao je Fatović ističući zajedništvo ove reprezentacije kao njen najveći adut.

"Svi igramo jedni za druge, nema individualaca, nije bitno tko će se istaknuti, jedini cilj je svima pobjeda", istaknuo je Fatović.

"Kroz ova tri natjecanja to se vidi koliko smo bliski, svi smo skupa od početka do kraja. Ovakve rezultate postići u sedam mjeseci ne bilo lako da mi nismo međusobno dobri, a sutra moramo biti skupa više nego ikada. Sutra će to biti ključ - agresivnost i zajedništvo", dodao je zaključivši kako svi misle samo o pobjedi sutra.

"Samo nam je ova utakmica u glavi, sve ćemo napraviti da uzmemo to zlato koje je san svakog sportaša i sigurno ćemo imati svoje šanse za pobjedu".

Ante Vukičević napominje da iako je Srbija imala oscilacije tijekom olimpijskog turnira, jasno je svima o kakvoj se reprezentaciji radi.

"Imali su neke oscilacije, ali su se u zadnje dvije utakmice podigli na razinu koja se od njih očekivala. Imaju dva izvrsna pojedinca Jakšića i Mandića, njih treba zatvoriti. Moramo dati sve od sebe, oni igraju organiziranu obranu i mi se moramo dobro pripremiti za to i igrati strpljiv napad", mišljenja je Vukičević.

Finale između Hrvatske i Srbije igra se sutra s početkom u 14:00h u La Defence Areni.