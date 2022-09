Najbolja hrvatska atletčarka Sandra Perković zauzela je drugo mjesto u bacanju diska na finalu "Dijamantne lige" u Zurichu.

Ovogodišnja europska prvakinja i svjetska doprvakinja Perković u Zurichu je ostvarila rezultat od 67.31 metara, 46 centimetara manje od olimpijske pobjednice iz Tokija Amerikanke Valarie Allman.

Perković je svoj najbolji hitac ostvarila u petoj seriji, dok je Allman bila u vodstvu od samoga početka. Već u prvoj seriji Amerikanka je bacila disk do 66.23m, u trećoj do 67.77m, a u petoj i do 67.73m.

Treće mjesto zauzela je Portugalka Liliana Ca sa 63.34m.

Priliku za uzvrat Allman Perković će imati za tri dana na mitingu u Zagrebu na stadionu Mladosti uz Savu.