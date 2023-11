Najpoznatiji novinar na svijetu za nogometne transfere Fabrizio Romano šokirao je fanove u videu na Instagramu.

Njegovi obožavatelji navikli su slušati o nogometnim transferima među klubovima gdje je postao sinonim za ekskluzivnu i službenu vijest.

Ovaj put se našao u videu švicarskog odbojkaškog kluba Sm‘Aesch Pfeffingena gdje je spomenuo Hrvaticu Bernardu Brčić.

Osječanka je s 32 godine kao kapetanica Canessa otišla u Švicarsku, a sve je potvrdio legendarni novinar riječima:

"Ovaj put nemam vijesti o nogometnom transferu, ali velika novost dolazi iz svijeta odbojke. Bernarda Brčić, dosadašnja igračica i kapetanica Cannesa, 191 centimetar visoka, 32 godine stara, ljevoruka tehničarka iz Hrvatske postala je igračica Sm‘Aescha. Posao je završen i "here we go"."

