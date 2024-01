Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija plasirala se u finale Europskog prvenstva koje se igra u Zagrebu nakon što je u polufinalu na bazenu uz Savu svladala Mađarsku sa 11-8 (2-2, 2-0, 3-4, 4-2).

Hrvatsku su predvodili Jerko Marinić Kragić s tri i Loren Fatović s dva gola, a po jednom su se u strijelce upisali Konstantin Harkov, Ante Vukičević, Rino Burić, Luka Lončar, Zvonimir Bukić i Josip Vrlić, dok su kod Mađarske najučinkovitiji bili Vince Vigvari i Dam Nagy s po tri pogotka.

Barakude ipak ne dopuštaju euforiju, znaju da ih u finalu čeka težak protivnik.

"Bili smo strpljivi i borili smo se cijelu utakmicu. Unatoč tome što nisu u kompletnom sastavu, oni su zaista sjajna ekipa prepuna talenta. Iz utakmice u utakmicu podrška s tribina je sve bolje. Nadam se da će u finalu biti isto ovako. Protiv Španjolske će biti teško, ali s ovakvom igrom ih možemo dobiti drugi puta u ovom turniru. Oni su kvalitetom vjerojatno najjača ekipa na turniru, ali definitivno imamo šanse", rekao je nakon utakmice kapetan Marko Bijač.

'Puno toga u finalu ovisi o nama'

"Divan je osjećaj ući u finale pred svojom publikom. Od početka do kraja naša dominacija i zasluženi ulazak u finale. Najvažnije od svega je da nismo primili puno golova. Ostaviti Mađarsku sa sjajnim šuterima na sedam golova je sjajan podvig. Napad je plod sjajne obrane. Španjolska je vrhunska ekipa i sigurno neće biti lako. Puno toga u finalu ovisi o nama. Za finale trebamo dodatno dignuti razinu igre i možemo do naslova", sažeo je svoje dojmove Jerko Marinić Kragić, a nakon njega nekoliko riječi kazao je i Ante Vukičević:

"Nije bilo lako, pogotovo u drugom poluvremenu. Primali smo lagane golove, ali na kraju smo uspjeli prelomiti susret u četvrtoj četvrtini. Imali smo plivački problema, oni su fizički izvanredni, ali kada smo uspjeli probiti njihovu obranu došli smo do pobjede. Ne treba trošiti riječi na Španjolsku, oni su sjajna ekipa. Već jednom smo ih dobili, mislim da možemo to ponoviti s ovakvom publikom koja će nas nositi, nadam se do zlata".

Finale Hrvatske i Španjolske je na rasporedu u utorak navečer.

