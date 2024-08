Dva olimpijska pobjednika u Zagrebu na utrci kojoj se uvijek posvećuje posebna pozornost

Organizatori zagrebačkog međunarodnog atletskog mitinga, koji će se ove godine održati 8. rujna na stadionu Mladosti uz Savu, uvijek posebnu pozornost posvećuju Memorijalnoj utrci Boris Hanžeković na 110 metara s preponama, a tako je i ove godine kada će nastupiti dvojica olimpijskih pobjednika i čak četvorica preponaša koji su u karijeri trčali brže od 13 sekundi.

Sjajnu startnu listu predvodi olimpijski pobjednik iz Tokija i aktualni svjetski doprvak Jamajčanin Hansle Parchment, inače prošlogodišnji pobjednik Memorijalne utrke, čiji je najbolji rezultat 12.93. Još bolji osobni rekord ima olimpijski pobjednik iz Rio de Janeira 2016. i svjetski prvak iz 2017. godine još jedan Jamajčanin Omar McLeod, koji je sa 12.90 i nacionalni rekorder.

Treći Jamajčanin u utrci bit će Rasheed Broadbell. Njegov osobni rekord je 12.94, no čak i bolja preporuka od rekorda mu je to što je osvojio brončanu medalju na nedavnim Olimpijskim igrama u Parizu, kao i to što je prije pet dana na mitingu Dijamantne lige u Lausannei pobijedio aktualnog svjetskog i olimpijskog prvaka Granta Hollowaya i tako mu nanio jedini ovogodišnji poraz.

Brže od 13 sekundi trčao je i finalist posljednjeg Svjetskog prvenstva i Olimpijskih igara Freddie Crittenden, koji je na američkim olimpijskim kvalifikacijama u lipnju trčao 12.93. Treba svakako spomenuti i petoplasiranog iz olimpijskog finala u Parizu, Rachida Muratakea, čiji je osobni rekord sjajnih 13.04, a ove je godine trčao 13.07.

Uz ovakvu startnu listu svakako treba spomenuti kako rekord mitinga sa 12.98 već 25 godina drži Mark Crear.

