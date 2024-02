Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je zlato na SP-u u katarskoj Dohi, a mnogi su očekivali kako će im biti priređen doček na Trgu bana Jelačića, no to se nije dogodilo, što je izazvalo buru reakcija.

Kada već dočeka u Zagrebu nije bilo, vaterpoliste su dočekali u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku.

U raspravu se sada upustio i državni tajnik Tomislav Družak čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nisam imao namjeru upuštati se u rasprave oko (ne)organiziranja dočeka naših Barakuda nakon osvajanja titule svjetskih prvaka u glavnom gradu svih Hrvata, ali ipak moram, radi istine i ne iskrivljavanja činjenica ponoviti slijed događanja:

• U četvrtak, neposredno nakon što su se naši vaterpolisti plasirali u finale (15,51 h) nazvao sam Milana Pavelića, do nedavno pročelnika pa pomoćnika pročelnika za sport u Gradu Zagrebu, koji mi se nije javio, ali mi je uzvratio poziv u 16,23 h. Zamolio sam ga da pita svoje nadređene ima li Grad namjeru odnosno želi li organizirati doček vaterpolista te da me žurno izvijesti.

• Kako od Grada nisam dobio nikakvu povratnu informaciju ponovno sam nazvao gospodina Pavelića u petak (18,53 h), no niti on nije imao odgovor od nadređenih koje je upoznao s temom, ali nikakvu uputu nije dobio.

Vidjevši kako Grad ne pokazuje interes, a želeći da ipak na svečan način dočekamo vaterpoliste, započeli smo s organizacijom dočeka zajedno s Hrvatskim olimpijskim odborom u Zračnoj luci Franjo Tuđman. S obzirom kako predsjednik Vlade nije mogao, iako je želio, biti nazočan na dočeku u Zračnoj luci, odmah je donio odluku o prijemu delegacije u prostorijama Vlade RH što je i održano sutradan, u ponedjeljak u 11,00 sati. U dogovoru s Vladom ja sam kao državni tajnik uvodno pozdravio ekipu u ime predsjednika i u ime ministrice turizma i sporta te najavio prijem u Vladi. Također, od strane predsjednika Vlade dana je uputa o žurnoj dodjeli novčane nagrade što je i potvrđeno na telefonskoj sjednici Vlade u ponedjeljak ujutro.

I da demistificiram i tobožnje pomanjkanje komunikacije. Jedina je istina kako od strane Ministarstva turizma i sporta te Vlade RH nije bilo pomanjkanja komunikacije, a evidentna je bila želja za organizacijom dočeka, iako je to do sada uvijek isključivo bilo u organizaciji gradova, koji su dočekivali naše proslavljene sportaše. Tako sigurno gradonačelnici Dubrovnika, Splita, Rijeke ili Šibenika nisu nikoga pitali ili čekali hoće li u svom gradu organizirati doček vaterpolistima, a to nikada nije bio slučaj niti u Zagrebu, svih prijašnjih godina, kada je sport na državnoj razini bio dio Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kasnije i Središnjeg državnog ureda za šport… Iznimka je bila jedino 2022. godina kada je Vlada želeći pomoći Gradu Zagrebu i nudeći svoje resurse, preuzela koordinaciju organizacije dočeka naših Vatrenih.

I na kraju, ako čak i zanemarimo sve ove navedene činjenice, koja je bila prepreka gradonačelniku Tomaševiću ili njegovom predstavniku, da pozdrave i dočekaju vaterpoliste u Zračnoj luci. Ili je i za to čekao poseban poziv?

(koristim priliku zahvaliti se Hrvatskom olimpijskom odboru, načelnici policije, voditeljima carine i vodstvu Zračne luke na pomoći i susretljivosti prilikom organiziranja svečanog dočeka)."

