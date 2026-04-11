'BACK-TO-BACK' /

McIlroy je na korak do rijetkog podviga, u povijesti Mastersa to je uspjelo samo trojici golfera

McIlroy je na korak do rijetkog podviga, u povijesti Mastersa to je uspjelo samo trojici golfera
Foto: Maddie Meyer/Getty images/Profimedia

McIlroy, koji je lani u Augusti kompletirao karijerni "grand slam", sjajno je odigrao oba prva dana natjecanja, pogotovo na zadnjih devet rupa.

11.4.2026.
9:59
Hina
Maddie Meyer/Getty images/Profimedia
Golfer iz Sjeverne Irske Rory McIlroy na najboljem je putu da obrani naslov pobjednika na Mastersa Augusti, prvom "majoru" sezone, nakon prva dva od ukupno četiri dana natjecanja vodeći je s čak šest udaraca prednosti u odnosu na drugoplasirane Amerikance Sama Burnsa i Patricka Reeda.

McIlroy, koji je lani u Augusti kompletirao karijerni "grand slam", sjajno je odigrao oba prva dana natjecanja, pogotovo na zadnjih devet rupa. U četvrtak je ostvario rezultat od 67 udaraca, a u petak 65 na terenu za koji je standard postavljen na 72. 

Ukoliko u subotu i nedjelju ne izgubi ovu veliku prednost, McIlroy će postati tek četvrti igrač u 90-godišnjoj povijesti ovog turnira koji je uspio obraniti naslov pobjednika, dosada je to uspjelo samo Jacku Nicklausu (1965 i 1966), Nicku Faldu (1989 i 1990) i Tigeru Woodsu (2001 i 2002).

Najbolji golfer svijeta i pobjednik Mastersa iz 2024. Amerikanac Scottie Scheffler nakon prva dva dana zauzima skromno 24. mjesto sa čak 12 udaraca zaostatka za McIlroyem.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
