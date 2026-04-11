McIlroy je na korak do rijetkog podviga, u povijesti Mastersa to je uspjelo samo trojici golfera

Golfer iz Sjeverne Irske Rory McIlroy na najboljem je putu da obrani naslov pobjednika na Mastersa u Augusti, prvom "majoru" sezone, nakon prva dva od ukupno četiri dana natjecanja vodeći je s čak šest udaraca prednosti u odnosu na drugoplasirane Amerikance Sama Burnsa i Patricka Reeda.

McIlroy, koji je lani u Augusti kompletirao karijerni "grand slam", sjajno je odigrao oba prva dana natjecanja, pogotovo na zadnjih devet rupa. U četvrtak je ostvario rezultat od 67 udaraca, a u petak 65 na terenu za koji je standard postavljen na 72.

Ukoliko u subotu i nedjelju ne izgubi ovu veliku prednost, McIlroy će postati tek četvrti igrač u 90-godišnjoj povijesti ovog turnira koji je uspio obraniti naslov pobjednika, dosada je to uspjelo samo Jacku Nicklausu (1965 i 1966), Nicku Faldu (1989 i 1990) i Tigeru Woodsu (2001 i 2002).

Najbolji golfer svijeta i pobjednik Mastersa iz 2024. Amerikanac Scottie Scheffler nakon prva dva dana zauzima skromno 24. mjesto sa čak 12 udaraca zaostatka za McIlroyem.

